Guaymallén abastecerá a 40 mil luminarias con su primer parque solar: qué ahorro tendrá en la tarifa de luz

La Municipalidad de Guaymallén avanza con el proyecto de construcción de su primer Parque Solar Municipal , que se emplazará en el predio recuperado del exbasural de Puente de Hierro . Con un financiamiento de 6 millones de dólares , la comuna proyecta inyectar 5,4 MW de potencia al sistema de generación distribuida , equivalente a la energía que consumen los edificios municipales y las 40 mil luminarias del alumbrado público .

Intentó escapar de un control policial en una moto robada y terminó chocando contra una parada de micro

El intendente Marcos Calvente presentó la iniciativa como uno de los objetivos de su gestión para este año durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante , aunque el proyecto ya avanza por dos carriles : junto a Empresa Mendocina de Energía ( Emesa ) para la construcción del parque y con el Consejo Federal de Inversiones para estructurar el financiamiento a través de bonos verdes .

“Este parque solar se enmarca en el concepto de generación distribuida , que significa generar energía en el mismo lugar donde se consume . Para nosotros es una herramienta de eficiencia energética que forma parte del Plan Local de Acción Climática y busca reducir la huella de carbono del municipio ”, sostuvo el intendente en diálogo con Los Andes .

La licitación pública para la construcción fue lanzada por Emesa en diciembre pasado y ya ha despertado un fuerte interés empresarial , según señaló Calvente .

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante

Unas 60 empresas solicitaron los pliegos , cerca de 40 realizaron visitas al terreno y la apertura de ofertas fue postergada hasta el 21 de abril para permitir que más firmas completen sus análisis técnicos .

Con estos plazos, la obra se adjudicaría en mayo y comenzaría a ejecutarse en junio, con un plazo de ejecución estimado de nueve meses, informaron desde el municipio. El número de paneles solares que se instalarán dependerá de la capacidad tecnológica que presenten los oferentes en sus propuestas.

Potencia para todo el alumbrado público

El proyecto del Parque Solar Municipal implica una obra de gran escala dentro del esquema de generación distribuida, con una potencia prevista cercana a 6 megavatios, pensada para compensar el consumo eléctrico total del municipio, explicaron desde la comuna.

Además, se incluye la construcción de cinco líneas eléctricas de conexión que permitirán inyectar la energía generada en distintos puntos de la red de distribución de Edemsa.

“El parque está pensado para generar la misma energía que consume el municipio, cerca de 5,4 megavatios. Por su escala, será el parque más grande de la Argentina dentro del esquema de generación distribuida”, aseguró Calvente.

Luminarias-Guaymallén-1 Luminarias en Guaymallén. Archivo Los Andes Prensa Guaymallén

El ahorro que tendrá Guaymallén

El intendente explicó que “la Municipalidad tiene cerca de 800 NIC entre alumbrado público y dependencias, y el año pasado pagamos en promedio unos 450 millones de pesos por mes de electricidad. Por eso, proyectos de eficiencia energética como este también tienen un sentido económico muy fuerte”.

Y señaló que “el mayor consumo eléctrico del municipio está en el alumbrado público, donde tenemos alrededor de 40 mil luminarias. Los edificios municipales son pocos y funcionan medio día, pero el alumbrado está prendido muchas horas, sobre todo en invierno”.

“Con el parque solar vamos a inyectar energía a la red en horario pico, cuando la electricidad es más cara, y vamos a consumir en horario valle, cuando es más barata. Eso mejora la ecuación económica del proyecto”, sostuvo Calvente.

Los mendocinos que tengan paneles solares disponen de un bono fiscal de $30 mil Paneles solares. Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes

En comparación, los sistemas solares convencionales suelen generar ahorros de entre 30% y 35%, pero la estrategia municipal podría superar ese nivel, gracias a la escala del parque y al esquema de consumo e inyección energética, sostuvo el intendente.

“Nosotros aspiramos a superar ampliamente por 10 puntos más ese ahorro, pero es un cálculo muy preliminar”, adelantó Calvente. Es decir, apuntan a lograr un ahorro de un 45%, que podría aumentarse incluso a través de los bonos de carbono. Teniendo en cuenta la factura promedio de $450 millones, sería más de 200 millones de pesos.

Desde la comuna anticiparon a este medio que el ahorro generado por este parque se destinará a un plan de renovación del alumbrado público, tanto en la vía pública como en los espacios verdes del departamento.

La reconversión ambiental

El desarrollo requirió una compleja etapa de estudios técnicos y de ingeniería, ya que se construirá sobre un terreno de 10 hectáreas del antiguo basural de Puente de Hierro, que fue erradicado en junio del año pasado. Esto obligó a realizar análisis de suelo y un diseño específico de fundaciones para la estructura de los paneles, explicó el intendente.

La preingeniería se llevó adelante con apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), mientras que el desarrollo final, la licitación y la construcción del parque quedaron a cargo de Emesa, que entregará la obra “llave en mano”.

Basural de Puente de Hierro-Guaymallén

Financiamiento con bonos verdes

La obra se financiará mediante la emisión de bonos verdes, un instrumento financiero destinado a proyectos con beneficios ambientales.

Para estructurar ese proceso, el municipio firmó un convenio con el Consejo Federal de Inversiones, que brindará asistencia técnica en la organización, calificación y colocación de los bonos en el mercado financiero.

El objetivo es captar unos 6 millones de dólares, que cubrirán tanto la construcción del parque como las obras eléctricas necesarias para su conexión.

Bonos de carbono, un ingreso extra

En paralelo, la comuna trabaja en un esquema para emitir bonos de carbono, certificados que cuantifican las emisiones de gases de efecto invernadero que se evitan gracias a la generación de energía renovable.

Esos créditos pueden venderse en mercados internacionales a empresas que necesitan compensar sus emisiones para cumplir con estándares ambientales.

El municipio analiza registrar el proyecto en sistemas internacionales de certificación y, una vez que el parque esté en funcionamiento, las emisiones evitadas podrían transformarse en ingresos adicionales, sumando una nueva fuente de financiamiento vinculada a la transición energética, aseguraron desde la comuna.

Luján y Godoy Cruz tienen los suyos

Si bien hay proyectos privados muy importantes en la provincia, dos municipios pusieron en marcha en diciembre pasado dos parques solares municipales: Godoy Cruz y Luján de Cuyo. Se trata de dos proyectos de menor escala de potencia que el de Guaymallén, pero que ya repercuten en el ambiente y las arcas municipales.

En el caso de Luján, el parque genera 710 kW de energía para abastecer el 100% del consumo del Parque Cívico, además de los polideportivos de Ciudad y Carrodilla. El proyecto le genera un ahorro de $1 millón por día en la tarifa y la comuna se lo reconoce a los vecinos con un descuento en la tasa B de los contribuyentes al día.

Por su lado, el Parque Solar Godoy Cruz cuenta con 1.024 paneles solares bifaciales de 610 watts cada uno, y alcanza una potencia total de 624,64 kilowatts en corriente continua. El descuento que logra es de $100 millones en las facturas de luz de polideportivos, jardines maternales, centros de salud y centros culturales como el Espacio Arizu.