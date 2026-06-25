San Martín: recuperaron un tractor robado tras un operativo de rastreo en Tres Porteñas.

Un tractor que había sido robado de una propiedad rural de Tres Porteñas fue recuperado durante la madrugada de este jueves, luego de un operativo realizado por efectivos de la Policía Rural en una amplia zona cercana al río Mendoza.

El hecho fue denunciado por un productor de 54 años, propietario de una finca ubicada en el sector de Divisadero , al norte de la ciudad de San Martín. Según informó la Policía, el hombre regresó a la propiedad tras realizar trámites fuera de la zona y advirtió que delincuentes habían ingresado al predio.

De acuerdo con la denuncia, los autores dañaron distintos accesos de la finca, violentaron una puerta de la vivienda y posteriormente ingresaron a un galpón donde se encontraba guardado un tractor marca New Holland de color azul, que fue sustraído.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal de Policía Rural inició un seguimiento de las huellas dejadas por el rodado. La tarea demandó varias horas y se extendió por caminos rurales y sectores de monte cercanos al cauce del río Mendoza.

Finalmente, cerca de las 5 de la mañana, los efectivos localizaron el tractor abandonado y oculto entre malezas en un sector próximo a la ribera.

La maquinaria fue preservada en el lugar mientras se desarrollaban las actuaciones judiciales correspondientes.

Pericias para avanzar en la investigación

Por disposición de la fiscal de turno, trabajó personal de Policía Científica con el objetivo de realizar las pericias necesarias y recolectar elementos de interés para la causa.

Los investigadores buscan ahora determinar la identidad de los responsables y establecer si el vehículo iba a ser trasladado posteriormente o comercializado en el mercado ilegal.

Una zona extensa y de difícil control

El lugar donde fue hallado el tractor se encuentra dentro de una amplia franja rural que se extiende entre fincas, caminos secundarios y sectores ribereños del río Mendoza. Se trata de un área de gran actividad agrícola, pero también de difícil vigilancia permanente debido a su extensión y a la presencia de numerosos accesos informales.

Precisamente, esa combinación de caminos rurales y terrenos con abundante vegetación suele ser aprovechada por delincuentes para ocultar temporalmente maquinaria, animales o elementos sustraídos antes de intentar su traslado definitivo. En esta oportunidad, el rápido trabajo de rastreo permitió recuperar el tractor pocas horas después del robo.