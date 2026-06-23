Mendoza aprobó la ley para avanzar con el Polo Logístico del Este en San Martín

Mendoza convirtió en ley el proyecto que permitirá avanzar con la creación del Polo Logístico del Este , una iniciativa estratégica que se desarrollará en San Martín . Esto declara de utilidad pública y sujetos a expropiación distintos terrenos ubicados en el área del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP).

Mendoza une el rugby con el sector empresarial: los valores del deporte aplicados al desarrollo productivo

Tiempo muy frío en Mendoza con un amanecer helado: de cuánto será la mínima este miércoles

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Producción y aprobada en la Legislatura, contempla la unificación de aproximadamente 90 hectáreas al norte de la Ruta Nacional 7 . El objetivo es fortalecer la infraestructura logística de la provincia, consolidándose como uno de los principales nodos de transporte.

En esos predios se proyecta la construcción de un centro logístico multimodal destinado a concentrar actividades de transporte de cargas, almacenamiento, distribución y servicios vinculados al comercio internacional.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, destacó durante la presentación de la iniciativa que el objetivo es “consolidar en la provincia un nodo logístico multimodal orientado a optimizar el transporte, almacenamiento y distribución de mercaderías, tanto para el mercado interno como para el comercio exterior, mejorando la eficiencia del sistema y la competitividad de las empresas”.

Asimismo, el funcionario remarcó que Mendoza posee una ubicación estratégica dentro del corredor bioceánico y un importante flujo de transporte internacional. “Mendoza es logística. Por aquí pasan más de 360.000 camiones que tienen como destino Chile, además del tránsito interno de la provincia. Este nuevo hub logístico permitirá brindar mejores servicios y fortalecer nuestro rol estratégico”, sostuvo.

Servicios e inversiones: potenciar la competitividad

La iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de San Martín y forma parte de una estrategia integral destinada a potenciar el desarrollo productivo del Este mendocino.

El subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo, explicó oportunamente que la ubicación seleccionada responde a criterios técnicos y estratégicos vinculados a la nueva dinámica logística generada por la Variante Palmira.

“El Polo Logístico del Este permitirá concentrar servicios especializados para el transporte de cargas en un punto neurálgico del corredor bioceánico, brindando soluciones que hoy la provincia no posee y acompañando el crecimiento de la actividad”, señaló.

La futura infraestructura estará emplazada sobre la Ruta Nacional 7, con conexión directa a la Ruta Nacional 40, la Variante Palmira-Agrelo y el Ferrocarril San Martín, favoreciendo la integración entre transporte carretero y ferroviario y optimizando tiempos y costos operativos.

Qué concentrará el Polo Logístico del Este

De acuerdo con el plan de desarrollo previsto, el Polo Logístico del Este contará con áreas de almacenamiento y depósitos, cámaras de frío para productos frescos, playa de contenedores, espacios para operaciones de cross-docking, estacionamientos para más de mil camiones, talleres, estación de servicio, hotelería, oficinas administrativas, centros de negocios, espacios de coworking y áreas comerciales.

Además, incorporará infraestructura específica para el comercio exterior, incluyendo servicios aduaneros, zonas de guarda de mercaderías y equipamiento destinado a fortalecer las exportaciones.