24 de junio de 2026 - 17:57

Recuperaron cuatro caballos durante patrullajes preventivos en San Martín

Los animales fueron hallados en distintos sectores de Palmira tras una alerta por movimientos sospechosos durante la madrugada. La Policía investiga su procedencia y busca identificar a sus propietarios.

Recuperaron cuatro caballos durante patrullajes preventivos en San Martín.

Recuperaron cuatro caballos durante patrullajes preventivos en San Martín.

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Por Enrique Pfaab

Cuatro caballos fueron recuperados por efectivos policiales durante un operativo realizado en el departamento de San Martín, luego de una alerta emitida por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) que advertía sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa desplazándose a caballo y llevando otros animales a tiro.

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El procedimiento se desarrolló durante la madrugada del miércoles y estuvo a cargo de personal de la Comisaría 39, efectivos de Policía Rural y el apoyo de la VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), en el marco de patrullajes preventivos desplegados en distintos sectores del departamento.

Hallazgo entre malezas y en un descampado

De acuerdo con la información oficial, la intervención comenzó en inmediaciones de carril San Pedro y calle Mendoza, donde se había reportado la situación sospechosa.

A partir de esa denuncia, los uniformados realizaron recorridos por la zona y lograron localizar tres equinos ocultos entre malezas. Posteriormente, durante un rastrillaje efectuado en un descampado ubicado entre los barrios Ramonof y Aguaribay, en Palmira, encontraron un cuarto animal atado a un árbol.

Los caballos fueron resguardados mientras avanzaban las actuaciones correspondientes para determinar su origen y establecer si habían sido sustraídos o abandonados.

Continúa la investigación

Fuentes policiales indicaron que las tareas de rastreo e investigación continuaban con el objetivo de identificar a los propietarios de los animales y reconstruir las circunstancias en las que fueron encontrados.

El procedimiento forma parte de los controles preventivos que se realizan en zonas rurales y periurbanas del Este provincial, donde el robo y traslado ilegal de ganado constituye una de las principales preocupaciones para productores y propietarios de animales.

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