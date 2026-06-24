Operativo de alto impacto en un barrio de San Martín dejó 36 aprehendidos.

La Policía de Mendoza llevó adelante un operativo de alto impacto en el barrio Venier, de San Martín. El despliegue incluyó controles vehiculares, identificación de personas, verificación de antecedentes y vigilancia aérea mediante drones.

Causa Propofest: ratificaron los procesamientos de Hernán Boveri y Delfina Lanusse por el robo de fármacos

Golpe en Once: secuestran ropa y zapatillas por $123 millones en un operativo contra el contrabando

El procedimiento estuvo coordinado por la Jefatura Departamental San Martín y reunió a distintas unidades policiales en un trabajo conjunto orientado a reforzar la presencia preventiva en la zona y detectar posibles situaciones vinculadas al delito.

Del operativo participaron efectivos de la Comisaría 28, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), Infantería, Policía Montada, Policía Vial, Policía Rural y la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).

Durante varias horas, los uniformados recorrieron diferentes sectores del barrio Venier realizando controles y patrullajes. Además, utilizaron dispositivos biométricos para verificar antecedentes en tiempo real y contaron con el apoyo aéreo de drones para ampliar la cobertura de vigilancia.

Como resultado de los procedimientos, fueron identificadas 146 personas y se controlaron 22 automóviles y 18 motocicletas.

Los controles permitieron además la retención de tres motos. Dos de ellas quedaron secuestradas por infracciones a la normativa vial, mientras que una tercera fue incautada al detectarse que estaba vinculada a una causa por hurto agravado.

Aprehensiones y medidas judiciales

El balance oficial informó la aprehensión de 36 personas durante el operativo.

De ese total, tres quedaron a disposición de la Justicia por distintos hechos delictivos, mientras que otras cuatro registraban medidas pendientes requeridas por organismos judiciales. El resto fue trasladado para la correspondiente averiguación de antecedentes.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que este tipo de operativos busca fortalecer la prevención del delito mediante una presencia policial intensiva en sectores considerados estratégicos, combinando recursos humanos, tecnología y controles focalizados.