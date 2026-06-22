Mundial 2026: quién es el mendocino vestido de San Martín que alienta a la Selección

“ Llevando la garra de San Martín al mundo ” escribe este mendocino vestido de José de San Martín en un posteo de Instagram donde se lo observa festejando con otros argentinos en el Mundial 2026 .

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Emiliano Nicolás Molina es el mendocino de 25 años que tuvo una idea particular : viajar al Mundial vestido del General San Martín , una figura central en la historia argentina .

El plan requirió preparación , y no solo por la típica organización de un viaje, que implica sacar pasajes, conseguir hospedaje y armar la valija. Porque el traje que viste Emiliano está hecho por El Club del Disfraz y, según muestra el joven, imita a uno que usó para un acto de la escuela cuando era chico.

“La idea era hacerlo como un superhéroe para despertar interés en los chicos , que les ha gustado bastante”, contó el joven en declaraciones a los medios.

Para Emiliano, ver a los jugadores dejar el alma en la cancha no es algo nuevo. El mendocino tuvo la oportunidad de viajar a Rusia en el 2018 y a Qatar en el 2022 , donde presenció el penal de Montiel que llevó a la Argentina a la tercera estrella y a tocar el cielo con las manos .

A pesar de no haber comprado entradas con antelación, el argentino viajó con la idea de conseguirlas en el país norteamericano. “El mundial pasado también fui sin entradas”, explicó Emiliano. "¿Cómo vas a dejar al General afuera del partido?", acotó el joven, entre risas.

El joven está usando su Instagram y canal de YouTube para documentar su experiencia. Vistiendo un gorro bicornio que imita el original del Padre de la Patria, mediante sus videos busca contagiar el espíritu albiceleste y alentar a la Selección.

Emiliano Mundial1 Emiliano viajó a Rusia en 2018 y estuvo presente en la final de Qatar 2022. GENTILEZA EMILIANO NICOLÁS MOLINA

San Martín: el Padre de la Patria y “el personaje más garra de la historia”

Aunque San Martín es una figura central en la historia de Argentina, su reconocimiento es internacional.

En el Central Park de Nueva York se encuentra una estatua que lo homenajea. El monumento fue una donación de la Ciudad de Buenos Aires en el 1950 por el centenario del fallecimiento del prócer y es una réplica de la original, que se irgue en el barrio de Retiro.

Monumento Central Park San Martín En el Central Park hay un monumento a José de San Martín. GOOGLE STREET VIEW

Sin embargo, para Emiliano, el personaje de San Martín es mucho más que la figura del Libertador.

El joven es Licenciado en Administración y hace poco menos de un año abrió una hamburguesería con sus amigos, proyecto al que bautizaron “Garra”. En una de las campañas del local, decidieron que San Martín es el personaje más “garra” de la historia. Eso despertó un genuino interés en Emiliano, quien empezó a investigar en profundidad a través de podcasts, biografías y textos sobre José de San Martín.

“San Martín fue el administrador número uno. Fue un excelente general, excelente administrador y excelente padre”, contó el mendocino. “Es el número uno de todos nuestros próceres, creo que es alguien que deberíamos estudiar y tenerlo presente todo el tiempo”, puntualizó.

Emiliano Mundial2 El joven mendocino viajó vestido de San Martín para homenajearlo. GENTILEZA EMILIANO NICOLÁS MOLINA

La fiebre mundialista: mucho más que personajes

El disfraz de Emiliano no es el único que puede encontrarse de paseo por las calles donde se vive y se respira el Mundial 2026.

La semana pasada, un grupo de tres amigos de Villa María (Córdoba), se hicieron virales en las redes sociales por vestirse en representación de las tres estrellas que la Selección ganó hasta el momento.

Con trajes de picos dorados, Lucas, Pedro y Martín llevan los números 78, 86 y 22 en el pecho, que son los años donde la Argentina ganó el Mundial de Fútbol. Además, llevan con ellos una pequeña estrella con un 26 grabado en el frente, que representa la esperanza de salir campeones este año.

Las estrellas mundial Un grupo de amigos de Villa María se disfrazaron de las tres estrellas en el Mundial 2026. GENTILEZA

“Todavía soy pequeñita, pero sueño con convertirme en alguien grande como mis tres papás”, escribe el grupo de amigos en la página de Instagram que le hicieron a este nuevo personaje de la estrella chiquita.