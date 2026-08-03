Una fortuna: se conoció el exorbitante salario que Gianni Infantino pretendía cobrar si se aprobaba el proyecto para privatizar el Mundial

El presidente de la FIFA buscaba cobrar 30 millones de euros anuales, diez veces su sueldo actual, como administrador de una nueva empresa de capitales externos.

Gianni Infantino pretendía percibir un salario anual de 30 millones de euros más bonificaciones si se aprobaba el proyecto para privatizar los activos comerciales de la FIFA. La iniciativa, denominada FIFA Forward Entreprise (FFE), buscaba abrir los derechos de televisión, patrocinios y la organización del Mundial a la inversión privada externa.

La propuesta financiera contemplaba que el actual presidente de la FIFA se convirtiera en el "administrador delegado" de la nueva sociedad comercial. Bajo esta figura, los ingresos del dirigente habrían crecido de los 3 millones de euros que percibe actualmente a un total de 30 millones de euros. El medio británico The Times reveló que esta estructura permitiría que una sola empresa concentrara los ingresos por venta de entradas, licencias comerciales y derechos de transmisión de los principales torneos.

¿Por qué la UEFA y la Concacaf rechazaron la privatización del Mundial? La creación de esta sociedad generó una crisis interna inmediata en el fútbol internacional. La UEFA, liderada por Aleksander Ceferin, manifestó su rechazo absoluto y comunicó formalmente su intención de retirar a sus selecciones miembro de cualquier competencia organizada por la FIFA si el plan seguía adelante. A esta postura se alineó la Concacaf, que representa a las federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, ratificando su negativa a la venta de acciones del Mundial.

Ante la presión conjunta y las posibles bajas masivas en el torneo más importante del mundo, la FIFA dio marcha atrás el pasado viernes con la iniciativa. Un comunicado oficial confirmó que la organización no impulsará la apertura del negocio a inversores externos, dejando sin efecto la creación de la FIFA Forward Entreprise.

¿Quién podría reemplazar a Gianni Infantino en la FIFA? Esta decisión ha dejado la posición de Gianni Infantino debilitada frente al Consejo de la FIFA. Desde Europa se reporta que la UEFA ha iniciado gestiones para reunir los votos necesarios que permitan interrumpir su mandato de manera anticipada. Según la agencia ANSA, ya se barajan nombres para una posible sucesión que logre el consenso de las federaciones descontentas.