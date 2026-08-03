Video: el golazo que metió Tim Payne en su debut con Olimpia de Paraguay

El futbolista neozelandés Tim Payne debutó este domingo con la camiseta del club Olimpia de Paraguay y se lució con un golazo desde afuera del área, que selló el 5-0 ante Rubio Ñu.

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Al jugador de 32 años, que alcanzó popularidad en el Mundial tras la campaña de un streamer argentino, le bastaron pocos minutos para ganarse la aprobación de los hinchas del equipo al que llegó tras dejar Wellington Phoenix.

Bajo directivas del entrenador argentino Pablo “Vitamina” Sánchez , el volante abandonó el banco en el que estuvo por dos partidos e ingresó a los 69 minutos para ratificar la goleada de Olimpia contra Rubio Ñu.

El neozelandés Tim Payne viste la camiseta de Olimpia de Paraguay

La reciente incorporación marcó el quinto gol de la victoria de su equipo. Al minuto 82, Tim Payne metió un golazo desde afuera del área, lo que desató una eufórica celebración entre los hinchas.

El lateral derecho tomó la pelota en su campo, jugó una pared con el argentino Franco Alfonso y, desde la zona de la medialuna del área, remató al arco con éxito. Así, el Franjeado selló el 5-0 frente a Rubio Ñu por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de Paraguay.

“Fue un buen momento para que la gente pueda disfrutarlo, incluso con un gol. Entendíamos que, como habíamos arrancado muy mal, iba a ser una carga ponerlo desde el principio y darle la responsabilidad", dijo el DT de Olimpia sobre por qué la revelación neozelandesa no jugó desde el arranque.

Además del Clausura local en curso, Tim Payne disputará con Olimpia la Copa Sudamericana.

"El pueblo paraguayo ha sido muy acogedor conmigo y mi familia", agradeció Tim Payne tras el partido del domingo.