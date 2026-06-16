16 de junio de 2026 - 12:10

Tras el Mundial 2026, Tim Payne inicia una nueva etapa en Sudamérica que puede cruzarlo con River y Boca

El defensor neozelandés de 32 años superó en seguidores a los All Blacks tras un reto viral y ahora disputará los octavos de la Sudamericana.

Tim Payne, protagonista de Nueva Zelanda en el Mundial 2026.

Tim Payne, protagonista de Nueva Zelanda en el Mundial 2026.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La transferencia de Tim Payne a Olimpia de Paraguay marca un punto de giro en la carrera del defensor neozelandés. Tras convertirse en un fenómeno viral global durante el Mundial 2026, el jugador deja el Wellington Phoenix para unirse al gigante paraguayo. El movimiento refuerza el plantel para la Copa Sudamericana.

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El futbolista de 32 años que desarrolló gran parte de su trayectoria en Oceanía, se sumará al club paraguayo una vez que finalice su participación con la selección de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo.

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Tim Payne presente en el Mundial 2026.

Tim Payne presente en el Mundial 2026.

Su ascenso al estrellato internacional no comenzó en el campo de juego, sino en las plataformas digitales. El influencer argentino Valen Scarsini buscó al jugador con menos seguidores de la Copa del Mundo para viralizarlo; en ese momento, Payne apenas superaba los 4.700. En menos de 48 horas, su cuenta de Instagram alcanzó el millón de usuarios y actualmente supera los 5.8 millones, cifra que sobrepasa la población total de su país.

Detalles del contrato y el panorama en la Copa Sudamericana

El defensor ya firmó su contrato con el equipo dirigido por Pablo "Vitamina" Sánchez, quien recientemente llevó al club a ganar el torneo Apertura 2026. La llegada de Payne refuerza un plantel que cuenta con futbolistas argentinos como Juan Fernando Alfaro, Franco Alfonso e Iván Leguizamón. En su nueva etapa en Asunción, el lateral deberá enfrentar el desafío del idioma, ya que no domina el español.

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El club paraguayo se encuentra clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde espera por el ganador de la llave entre Vasco da Gama e Independiente Medellín. Según el cuadro de la competencia, si el equipo avanza, Payne podría cruzarse en cuartos de final con el River Plate dirigido por Eduardo Coudet y, eventualmente, enfrentar a Boca Juniors en una semifinal.

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Tim Payne presente en el Mundial 2026.

Tim Payne presente en el Mundial 2026.

Antes de este salto al fútbol sudamericano, Payne tuvo una experiencia formativa en el Blackburn Rovers de Inglaterra. Su debut mundialista reciente fue un empate 2-2 contra Irán, partido en el que cumplió un rol correcto como titular. Aunque su nombre era desconocido para el gran público hace pocas semanas, hoy es el deportista neozelandés más seguido en internet, superando la popularidad de los All Blacks.

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