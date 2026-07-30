30 de julio de 2026 - 20:26

Crece la tensión con la FIFA: Concacaf se sumó al boicot ante los planes de Gianni Infantino

La Confederación de Centroamérica emitió un durísimo comunicado contra la Federación Internacional del Fútbol Asociado.

Crece la tensión con la FIFA: Concacaf se sumó al boicot ante los planes de Gianni Infantino

Crece la tensión con la FIFA: Concacaf se sumó al boicot ante los planes de Gianni Infantino

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La FIFA vivía horas de pura felicidad y poder debido a los buenos resultados deportivos y económicos del Mundial 2026. Su presidente, Gianni Infantino, sintió que era el momento perfecto para dar a conocer su proyecto de privatizar la gestión comercial. Sin embargo, UEFA y Concacaf se opusieron y todo estalló.

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El que recogió primero el guante fue Europa, a través de la Federación que nuclea a sus selecciones. El presidente Aleksander Ceferin anunció recientemente que boicotearán todas las competencias organizadas por el ente madre mientras siga el pie la idea de Infantino. Pero la cosa no quedó allí, debido a que en las últimas horas se sumó otra región a la discusión.

El comunicado de Concacaf sobre el proyecto de FIFA:

Se trata de Concacaf, que emitió un comunicado conjunto con sus 41 asociaciones miembro. Allí, aseguraron que no están de acuerdo con el proyecto. "La historia ha demostrado a la FIFA y a la familia del fútbol lo que sucede cuando los responsables del juego pierden de vista estos valores", lanzaron.

Luego, confirmaron que la idea de privatizar los aspectos comerciales de la Copa del Mundo fue rechazada en una reunión entre las partes. "Los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos rectores pertinentes de la FIFA. Además, se cuestionó la necesidad de inversión de capital privado para financiar los programas FIFA Forward, tanto nuevos como existentes, tras la Copa Mundial de la FIFA más rentable de la historia", indicaron.

Debido a esta razón, Concacaf comunicó los tres puntos a los que llegó respecto a la propuesta. Además de rechazarla, iniciarán charlas para "determinar como se podrían utilizar las vastas reservas existentes de la FIFA para aumentar la financiación", y buscarán "garantizar que cualquier asunto siga los procesos de gobernanza adecuados"

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