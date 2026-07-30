River confirmó el grado de las lesiones de Marcos Acuña, Ángel Correa y Mauro Arambarri

El Millonario sufre tres bajas fuertes para lo que viene por delante, luego de la situación ocurrida en el duelo ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

A la preocupación por la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata, River le suma la situación de sus tres futbolistas lesionados. Marcos Acuña, Ángel Correa y Mauro Arambarri ya se hicieron estudios, y los resultados arrojados no son nada buenos para la institución.

Luego del análisis realizado por el cuerpo médico del Millonario, Eduardo Coudet conoció en la jornada de hoy el panorama real de los tres jugadores que pidieron el cambio por diversas molestias. Mientras que uno de ellos solo sufrió un golpe, los otros dos tienen lesiones diferentes.

Se confirmó las lesiones de los tres jugadores de River que salieron ante el Lobo: Alarma y temor en River Plate por la lesiones de Mauro Arambarri, Marcos Acuña y Ángel Correa ESPN Lo más serio es lo de Marcos Acuña. El lateral izquierdo pidió el cambio tras un sprint individual donde sintió un pinchazo, y en esta jornada se confirmó que sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho. El plazo de recuperación hace pensar que no podrá estar este domingo ante Rosario Central en el Monumental, ni tampoco con Tigre en la fecha siguiente. Recién regresaría en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe de Colombia o Caracas de Venezuela.

Respecto a Mauro Arambarri, el volante lamenta un esguince de tobillo de su pierna izquierda luego del pisotón que sufrió por parte de un futbolista de Gimnasia. Si bien se perdería el duelo del próximo fin de semana, podría retornar ante Tigre en Victoria.