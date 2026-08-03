3 de agosto de 2026 - 12:08

"De esto salimos": la arenga de Marcos Acuña mientras River suma su quinta caída al hilo

River Plate suma tres fechas sin marcar goles en el Torneo Clausura y la hinchada exigió la renuncia masiva tras la derrota por 1-0 frente a Rosario Central.

Marcos Acuña mostró su deseo de revertir la situación de River.

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Marcos Acuña, referente del plantel y campeón del mundo, observó la caída desde afuera debido a una lesión muscular sufrida ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Ante el silencio del entrenador Eduardo Coudet, quien se retiró del estadio sin hablar tras ser silbado por la parcialidad local, el lateral utilizó sus redes sociales para intentar calmar el descontento de los socios. El futbolista llegó a Núñez desde el Sevilla de España a mediados de 2024 y hoy forma parte de un grupo cuestionado por el bajo rendimiento colectivo.

El mensaje de Marcos Acuña y la racha de cinco derrotas

"Con fe y siempre positivo que de esto salimos. Confío plenamente en este grupo. Unidos hasta el final", escribió el lateral izquierdo, quien posteó el escudo de la institución en sus redes sociales. Este intento por cerrar filas ocurre frente a una estadística crítica: River Plate no sumó puntos ni convirtió goles en las primeras tres fechas del certamen local. La racha negativa se ha extendido de manera alarmante, afectando tanto el ánimo del vestuario como la paciencia de la afición en el Monumental.

La crisis comenzó a gestarse tras la derrota 3-2 en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano. A ese golpe le siguió la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi y los tropiezos iniciales en el Clausura frente a Barracas Central y Gimnasia. La noche del domingo alcanzó su punto de mayor tensión cuando un gol en contra del defensor Nicolás Otamendi sentenció el marcador definitivo a favor de Rosario Central. Durante el encuentro, el árbitro cobró un penal para el local, pero el VAR corrigió la decisión al detectar que la mano previa había sido del propio Otamendi.

Explosión en el Monumental y el pedido por Ramón Díaz

El estadio pasó del aliento al reproche directo apenas se concretó la ventaja del equipo visitante. Tras el tanto, las tribunas entonaron el clásico "movete, River, movete", que luego mutó en cánticos de "jugadores, la c... de su madre" dirigidos a todo el plantel. La furia se trasladó también hacia la comisión directiva del club, con insultos que resonaron en las cuatro tribunas mientras el equipo se retiraba del campo de juego en absoluto silencio.

Cientos de hinchas se concentraron en el hall del estadio exigiendo que "se vayan todos", mientras el nombre de Ramón Díaz era coreado como la solución urgente para el banco de suplentes. El técnico actual evitó cualquier contacto con la prensa tras una jornada donde River confirmó su peor arranque estadístico en años, agravado por la falta de eficacia frente al arco rival a pesar de los refuerzos de renombre incorporados recientemente. La situación deportiva ha dejado al club fuera de la pelea por el título tras apenas tres semanas de competencia.

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