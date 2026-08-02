Nueva derrota de River: el Monumental pidió "que se vayan todos"

River volvió a quedar expuesto en una noche donde el resultado fue apenas una parte del problema. El equipo de Eduardo Coudet mostró las mismas dudas que arrastra desde el comienzo del Clausura: fragilidad defensiva, poca claridad para generar juego y una sensación de incertidumbre que rápidamente se trasladó a las tribunas del Monumental.

Desde Brasil vuelven a la carga por Colidio y en River se enciende una alarma

El arranque había entregado una ilusión. Tras un córner de Colidio, Otamendi ganó en las alturas y su cabezazo pasó muy cerca del palo. Pero esa aproximación fue apenas un espejismo. Con el correr de los minutos, Rosario Central comenzó a presionar la salida y encontró espacios ante un River que insistió con una elaboración desde el fondo que terminó siendo un problema más que una virtud.

El Canalla avisó con un remate de Di María y otra llegada clara de Cantizano. En apenas diez minutos, el Monumental ya comenzaba a impacientarse. La tensión aumentó cuando Copetti marcó un gol que luego fue anulado por posición adelantada, una muestra más de un equipo local que sufría cada avance rival.

El lamento del capitán Millonario quiso despejar y la mandó al fondo del arco. Gol con el que Central gana en el Monumental.

River tuvo sus oportunidades. Una corrida de Borré dejó a Vera con una chance inmejorable, pero el remate se fue por encima del travesaño. Poco después, Pereyra quedó mano a mano ante Ledesma y desperdició otra ocasión clara. El empate parecía al alcance, pero la falta de eficacia volvió a ser una condena.

Y cuando el partido parecía controlable, llegó otro golpe. Un centro preciso de Campaz terminó con un despeje defectuoso de Otamendi que acabó dentro del arco millonario. El Monumental explotó en bronca y River quedó obligado a remar nuevamente desde atrás.

Cantizano fue un dolor de cabeza para la defensa millonaria, que volvió a pagar caro un error de retroceso. Gentileza

El gol terminó de desnudar los problemas del equipo. Rosario Central encontró espacios para contragolpear y pudo haber ampliado la diferencia, aunque falló en la definición. River, en cambio, reaccionó desde la necesidad y no desde el funcionamiento: apareció el vértigo de Freitas, llegaron algunos centros y poco más.

La mano del VAR

Incluso una jugada polémica pudo haber cambiado el rumbo, cuando Nicolás Ramírez sancionó penal por una supuesta mano visitante. Sin embargo, el VAR corrigió la decisión al determinar que la pelota había impactado en Otamendi.

En el arranque del complemento, River salió decidido a buscar la igualdad. Ledesma cometió un error inesperado y Ovando salvó a Central sobre la línea tras un remate de Galván. Fue una muestra de la intención millonaria: ir hacia adelante desde el primer minuto. Rosario Central, sabiéndose dueño de la ventaja, juntó líneas, retrocedió unos metros y apostó al contragolpe. En una de esas transiciones, Beltrán apareció para sostener al equipo con una enorme atajada ante Campaz, evitando un segundo golpe que podía haber sido definitivo.

Di María aportó en cuotas todo su talento en favor del Canalla, que sumó tres puntos claves en el Monumental. Gentileza

Del otro lado, River siguió acumulando intentos pero no soluciones. Ledesma respondió con una atajada espectacular ante un remate de Beltrán y volvió a dejar en evidencia una de las grandes falencias del equipo: la falta de precisión en los metros finales.

Una racha inédita

El presente de River suma además un dato que dimensiona la crisis futbolística. El equipo volvió a perder cuatro partidos consecutivos por torneos de AFA después de más de un siglo: la última vez que había ocurrido algo similar había sido en 1905, cuando la institución recién comenzaba a transitar sus primeros años de vida. Una estadística que no explica por sí sola el momento del equipo, pero que refleja la magnitud de una racha inesperada para un club acostumbrado a competir en los primeros planos.

Otra noche de preocupación para un River que todavía busca transformar nombres en equipo. Con muchas incorporaciones y grandes expectativas, el desafío de Coudet pasa por encontrar una identidad antes de que la paciencia del hincha comience a agotarse. Porque en Núñez hay jerarquía de sobra, pero el fútbol no se construye con apellidos: se construye con funcionamiento, confianza y respuestas.

Minuto a minuto y estadísticas de River - Rosario Central: