Tigre inscribió a dos futbolistas colgados en River Plate y negocia una cesión

Se trata de dos jugadores que entrenan actualmente en Cantilo, y que podrían ir al Matador para sumar minutos.

Este viernes se produjo el cierre del mercado de pases del fútbol argentino, aunque las chances de sumar refuerzos continúan para aquellos conjuntos que inscribieron a futbolistas con los que mantiene negociaciones abiertas. El que lo aprovechó fue Tigre, que quiere a dos jugadores de River Plate.

El Matador de Victoria necesita sumar futbolistas de peso en su zona ofensiva, y sobre la culminación de la ventana de incorporaciones dio la sorpresa al buscar a dos jugadores que actualmente no tienen lugar en River Plate. Así, con el tiempo como enemigo, intenta concretar los detalles del contrato para hacerse con sus servicios.

Tigre, interesado en dos jugadores de River Plate: Ian Subiabre, joya de River Plate en la mira del Barcelona Se trata de Santiago Lencina e Ian Subiabre, miembros del polémico grupo de marginados que entrena apartado del grupo en el predio del Millonario en Cantilo. Si bien durante varias semanas sus salidas parecían atadas a ofertas de compra, el cambio de pensamiento de la dirigencia del club permitió que puedan irse a través de cesiones con opción de compra a futuro.

En ese contexto, Tigre fue uno de los interesados que más rápido se movió. Preguntó condiciones por los dos juveniles, y abrió negociaciones con ambos para concretar un préstamo. Para eso tendrá poco tiempo, debido a los plazos legales puestos por la Asociación del Fútbol Argentino.

Pero no es el único aspecto negativo contra el que combate el club de Victoria. A pesar de estar marginados, Lencina y Subiabre son grandes proyectos a futuro, por lo que su situación despertó el interés de otras instituciones. Mientras el primero es buscado por el Burgos de España, el segundo tiene una chance muy concreta para emigrar al DC United de la MLS.