31 de julio de 2026 - 16:21

Copa Sudamericana 2026: días, horarios y cuándo juegan Boca y River los octavos de final

Boca se medirá con Recoleta de Paraguay, mientras que River Plate jugará con Independiente Santa Fe en la próxima instancia de la Copa Sudamericana.

El trofeo de la Copa Sudamericana, ya tiene definido sus cruces de cuartos de final.&nbsp;

El trofeo de la Copa Sudamericana, ya tiene definido sus cruces de cuartos de final. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El calendario de los octavos de final de la Sudamericana

Boca Juniors vs. Recoleta

  • Ida: 11/8 a las 19 hs en la Bombonera
  • Vuelta: 18/8 a las 19 hs en Asunción

Bolívar vs. San Pablo

  • Ida: 11/7 a las 20.30 (hora local) - La Paz
  • Vuelta: 18/8 a las 21.30 hs (hora local) - Sao Paulo

RB Bragantino vs. Atlético Mineiro

  • Ida: 12/8 a las 19.00 (hora local) - Bragança Paulista
  • Vuelta: 19/8 a las 19.00 (hora local) - Belo Horizonte

Tigre vs. Montevideo City Torque

  • Ida: 12/8 a las 19.00 - Victoria
  • Vuelta: 19/8 a las 21.30 - Montevideo

Independiente Santa Fe vs. River

  • Ida: 12/8 a las 21.30 - Bogotá
  • Vuelta: 19/8 a las 21.30 - Monumental de Buenos Aires

Vasco da Gama vs. Olimpia

  • Ida: 13/8 a las 19.00 (hora local)- Río de Janeiro
  • Vuelta: 20/8 a las 19.00 (hora local) - Asunción

Santos vs. Macará

  • Ida: 13/8 a las 19.00 (hora loca) - Santos
  • Vuelta: 20/8 a las 17.00 (hora local) - Ambato

Cienciano vs. Botafogo

  • Ida: 13/8 a las 19.30 (hora local) - Cusco
  • Vuelta: 20/8 a las 21.30 (hora local)- Río de Janeiro

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