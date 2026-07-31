Copa Sudamericana 2026: días, horarios y cuándo juegan Boca y River los octavos de final

Boca se medirá con Recoleta de Paraguay, mientras que River Plate jugará con Independiente Santa Fe en la próxima instancia de la Copa Sudamericana.

El trofeo de la Copa Sudamericana, ya tiene definido sus cruces de cuartos de final.

Se terminaron los playoffs y, al día siguiente, Conmebol anunció días y horarios de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Boca y River ya conocen su calendario de sus próximos duelos.

El Xeneize -que sufrió ante O'Higgins en Chile y avanzó por penales- se medirá con Recoleta de Paraguay en la próxima instancia. La ida será el 11 de agosto, a las 19, en la Bombonera. La revancha, el 18, a la misma hora, en Asunción (en el Defensores del Chaco).

Por su parte, el Millonario -que accedió a esta instancia tras finalizar puntero en su grupo- se enfrentará a Independiente Santa Fe. El primer partido se disputará el 12 de agosto, desde las 21.30, en Bogotá. La vuelta, el 19 de agosto a la misma hora, en el Monumental.

En caso de seguir avanzando, Boca y River podrían enfrentarse recién en semifinales de la Sudamericana. Por otra parte, del otro lado del cuadro se encuentra Tigre, el otro argentino que sigue en carrera: el conjunto de Victoria -que eliminó a Nacional de Uruguay- chocará con Montevideo City Toque en octavos.

El calendario de los octavos de final de la Sudamericana Boca Juniors vs. Recoleta