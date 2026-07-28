Gabriel Viglianti asume la presidencia y Deportivo Maipú abre un nuevo capítulo institucional

Deportivo Maipú vivió una modificación histórica en su estructura institucional . Después de un cuarto de siglo, el sillón presidencial del Cruzado dejó de estar ocupado por un integrante de la familia Sperdutti un apellido que quedó asociado de manera directa con la reconstrucción, el crecimiento y la identidad del club de calle Vergara.

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La renovación de autoridades abrió una nueva etapa para una institución qu e, en los últimos años, logró posicionarse como uno de los grandes protagonistas del fútbol mendocino, no solo por sus resultados deportivos sino también por la evolución de su estructura.

En las elecciones realizadas recientemente, Gabriel Alejandro Viglianti fue elegido como nuevo presidente de Deportivo Maipú y estará acompañado por Hernán Sperdutti , quien asumirá como vicepresidente. Así, la familia que li deró el proceso durante casi 25 años continuará vinculada al club, aunque ya no desde el máximo cargo dirigencial.

Para entender la magnitud del cambio actual hay que retroceder hasta fines de 200 2, cuando la realidad del Cruzado era completamente diferente.

Deportivo Maipú atravesaba una de las etapas más delicadas de su historia : acumulaba deudas, enfrentaba conflictos judiciales, sufría problemas con los servicios básicos y hasta corría riesgo el futuro de su estadio de calle Vergara.

En aquel contexto apareció la familia Sperdutti para hacerse cargo de un desafío que, en ese momento, no tenía como objetivo pelear campeonatos ni pensar en grandes ascensos. La prioridad era mucho más urgente: garantizar la supervivencia de la institución.

Con Omar Sperdutti al frente de la dirigencia comenzó un proceso de ordenamiento económico que permitió recuperar la estabilidad del club, mientras que Carlos César Sperdutti encabezó la reconstrucción deportiva. A partir de una administración austera, Deportivo Maipú saneó sus cuentas, evitó el remate del estadio y recuperó gran parte de su infraestructura, sentando las bases del crecimiento que llegaría en los años siguientes.

El flamante presidente del Deportivo Maipú Gabriel Alejandro Viglianti. Prensa Deportivo Maipú

Los ascensos que marcaron una época

Los resultados no tardaron en aparecer. El Cruzado volvió a ser campeón de la Liga Mendocina en 2003, logró el ascenso al Torneo Argentino A en 2008 y, en 2021, regresó a la Primera Nacional después de 29 años tras vencer a Deportivo Madryn. Dos temporadas más tarde quedó a un paso de alcanzar por primera vez la máxima categoría del fútbol argentino al disputar la final del Reducido.

Un legado con logros y debates

Durante casi 25 años, la gestión de la familia Sperdutti estuvo marcada por importantes logros deportivos e institucionales, aunque también por momentos de polémica y fuertes debates en torno a la conducción del club. Más allá de las distintas opiniones, el proceso dejó una transformación profunda en Deportivo Maipú, que pasó de luchar por su supervivencia a consolidarse como uno de los protagonistas del ascenso.

Se realizó la elección de nuevas autoridades en el club Deportivo Maipú. Prensa Deportivo Maipú

El desafío de sostener el crecimiento

La renovación dirigencial coincide, además, con un presente deportivo ilusionante. El regreso de Enzo Pérez, uno de los máximos referentes del fútbol mendocino, reforzó las expectativas de una institución que busca mantenerse competitiva en la Primera Nacional.

Con Gabriel Alejandro Viglianti al frente de la presidencia y Hernán Sperdutti acompañando como vicepresidente, el Cruzado inicia un nuevo ciclo con el desafío de sostener el crecimiento alcanzado durante las últimas dos décadas y seguir consolidando el proyecto deportivo e institucional que lo devolvió al protagonismo.

La nueva Comisión Directiva del Deportivo Maipú

Presidente: Gabriel Alejandro Viglianti

Vicepresidente 1ro: Hernán Sperdutti

Vicepresidente 2do: Omar Sperdutti

Vicepresidente 3ro: Cristian Ariel Pérez

Secretario: Ariel Savatini

Prosecretario: Lucas Germán Cruseño

Tesorero: Joaquín Martínez

Protesorero: Gustavo Vitale

Vocales Titulares: Tomás Loyola, Rodrigo Enzo Ferreyra, Gustavo Latuf, Leonardo Sinatra, Sergio Cobo y Nicolás Galdeano

Vocales Suplentes: Adrián Alejandro Santucci, Carlos Ángel Quargnolo, Renzo Omar Sperdutti y Renzo Alexander Márquez

Revisores de cuenta: Gerardo Méndez y Mauricio Sebastián Pérez