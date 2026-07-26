Deportivo Maipú perdió en Salta en una tarde marcada por la polémica y las expulsiones

El Cruzado cayó 1 a 0 ante Gimnasia y Tiro en un partido condicionado por las decisione s de Gastón Monsón Brizuela. A 15 minutos del final se quedó con nueve jugadores tras las rojas a Matías Viguet y Enzo Pérez.

En un partido atravesado por la polémica y las decisiones arbitrales, el Cruzado cayó 1 a 0 frente a Gimnasia y Tiro en Salta.

Deportivo Maipú cayó 1 a 0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, en uno de los encuentros correspondiente a la fecha 22 de la Primera Nacional l, en un partido que estuvo atravesado por la polémica y un cuestionado arbitraje de Gastón Monsón Brizuela.

El Cruzado no encontró claridad para lastimar al Albo en el Gigante del Norte y terminó condicionado por un desarrollo que se fue tornando cada vez más complicado con el correr de los minutos. El árbitro dejó jugar demasiado en algunos pasajes y luego quedó en el centro de la escena por sus decisiones.

"Lautaro Gordillo"



Por el gol del jugador de Gimnasia y Tiro de Saltan ante Deportivo Maipú. https://t.co/b31AxqtD23 pic.twitter.com/M8oV0FyI3J — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 26, 2026 La jugada más discutida llegó a los 25 minutos del segundo tiempo. Agüero derribó a Rojas en el vértice del área grande y Monsón Brizuela sancionó penal para el conjunto salteño. La decisión generó los reclamos del capitán de Maipú, Enzo Pérez, quien fue amonestado por sus protestas.

"Gastón Monsón Brizuela"



Porque el árbitro volvió a quedar en el centro de la polémica tras ordenar repetir un penal para Gimnasia y Tiro por un supuesto adelantamiento y expulsar a dos jugadores de Deportivo Maipú. pic.twitter.com/QqzOwkuStD — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 26, 2026 Gentileza. Lautaro Gordillo se hizo cargo de la ejecución, pero su remate fue débil y Nahuel Galardi, que permaneció en el centro del arco, logró contenerlo con sus pies. Sin embargo, el asistente consideró que el arquero maipucino se había adelantado y el árbitro decidió repetir la ejecución.

La determinación generó la reacción de Matías Viguet, quien reclamó de manera vehemente y terminó expulsado con roja directa. La situación derivó en un clima de tensión que continuó con las protestas del plantel mendocino. Minutos más tarde, el propio Enzo Pérez también vio la tarjeta roja tras sus reclamos y dejó al equipo con nueve jugadores en apenas 3 minutos(restaban 15' para el final), incluso antes de que el penal pudiera ejecutarse nuevamente.