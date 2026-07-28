Presentaron la Under Armour Guaymallén 21K, una carrera que sigue creciendo

Guaymallén redobla su apuesta por el deporte y volverá a convertirse en escenario de una de las competencias de running m ás importantes de la provincia. La Municipalidad presentó oficialmente la segunda edición de la Under Armour Guaymallén 21K, una carrera que este año da un salto de calidad con la incorporación de la distancia de media maratón y que buscará afianzarse dentro del calendario atlético de Mendoza.

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El evento se disputará el 9 de agosto y reunirá a corredores de distintos niveles, desde atletas de elite hasta aficionados, en una jornada pensada para combinar competencia, recreación y promoción de hábitos saludables.

La competencia ofrecerá tres distancias: 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros, con categorías divididas por sexo y franjas etarias. Además de la clasificación general, habrá premiaciones por edades, permitiendo que corredores con diferentes objetivos puedan ser parte del desafío.

En la presentación de la competencia estuvo a cargo del director de Vaypol, Florencio Bustos, quien estuvo acompañado por el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente.

El Predio de la Virgen será el epicentro de la actividad. Allí funcionarán tanto la largada como la llegada de la prueba. El ingreso al predio estará habilitado desde las 8, mientras que la partida de todas las distancias está prevista para las 8.30.

La organización también pondrá el foco en la salud. Durante el evento participarán la Dirección de Salu d de la Municipalidad de Guaymallén y la Federación Argentina de Cardiología (FAC), que desarrollarán actividades de prevención y concientización.

Habrá capacitaciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), controles de signos vitales, mediciones de riesgo cardiovascular y evaluaciones de edad vascular para quienes deseen realizarse chequeos gratuitos.

El intendente Marcos Calvente se mostró orgulloso de que la competencia se desarrollé en el departamento de Guaymallén. Gentileza.

Una carrera que busca consolidarse

Durante la presentación, el intendente Marcos Calvente destacó que esta segunda edición representa un crecimiento respecto del año pasado. "En la primera edición la propuesta contemplaba las distancias de 5 y 10 kilómetros. Ahora incorporamos la media maratón para darle un perfil deportivo más exigente y seguir posicionando a Guaymallén dentro del calendario de carreras de la provincia", señaló.

El jefe comunal remarcó además que el objetivo no pasa únicamente por la competencia. "La idea es que sea una verdadera fiesta del deporte, un espacio donde puedan participar corredores, familias y vecinos, generando una propuesta de recreación y encuentro para toda la comunidad", sostuvo.

Desde Vaypol, su director Florencio Bustos resaltó el acompañamiento de Under Armour al proyecto y destacó la calidad de la indumentaria oficial que recibirán los participantes, confeccionada con tecnología textil especialmente diseñada para la práctica deportiva.

Por su parte, María Luz Pravata, coordinadora de Marketing de Mendoza Shopping, aseguró que el centro comercial continuará acompañando iniciativas vinculadas al deporte y manifestó su expectativa de que la convocatoria supere la registrada en la edición inaugural.

Inscripciones y entrega de kits

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas de manera online. Los valores son de $40.000 para los 21K, $35.000 para los 10K y $30.000 para los 5K.

La acreditación y entrega de kits se realizará en el local oficial de Under Armour, ubicado en Mendoza Shopping, los días 6 y 7 de agosto, de 17 a 21, y el 8 de agosto, de 10 a 17.

Cada participante recibirá la remera oficial de la competencia (de uso obligatorio durante la carrera, salvo compromisos con patrocinadores), el número identificatorio con chip de cronometraje y el resto de los elementos necesarios para disputar la prueba.

Con esta nueva edición, la Under Armour Guaymallén 21K busca consolidarse como una de las principales carreras del calendario mendocino, fortaleciendo el perfil deportivo del departamento y convocando a corredores de distintos puntos de la provincia y del país.