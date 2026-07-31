Apremiado por los resultados, Coudet planifica cambios en River

El entrenador Millonario modificará gran parte del equipo para recibir al Canalla, el próximo domingo a las 19.15 horas.

El presente de River Plate dista demasiado de ser el mejor. Está último y sin unidades en su zona de la Liga Profesional, fue eliminado en la Copa Argentina de forma temprana, y no encuentra el norte desde lo futbolístico. Por ese motivo, su entrenador Eduardo Coudet planea cambios para jugar con Rosario Central.

Después de lo que significó el traspié ante Gimnasia de La Plata, el cuerpo técnico del Millonario ajusta las piezas para afrontar el duelo que puede marcar un antes y un después en su estadía al frente del plantel. Sabiendo que el futuro no está asegurado (el propio DT lo reconoció en conferencia de prensa), llegó la hora de patear el tablero.

Por ese motivo, el entrenador planifica cuatro cambios en relación a la dura derrota sufrida en el Bosque. Si bien dos serán obligadas por lesión, los otros dos corresponden a una determinación táctica y futbolística de Coudet. En total será una salida por línea, lo que reconfigurará el equipo en general.

Los cambios de Eduardo Coudet para el domingo: Ángel Correa seguirá como titular, a pesar de que salió por lesión la fecha pasada CARP En la zona defensiva, Facundo González ingresará por Marcos Acuña. El Huevo padece un desgarro y estará afuera varias semanas, por lo que el juvenil tendrá que hacerse cargo de ese sector con apenas 3 partidos oficiales en el lomo. Será un verdadero desafío para un chico que está haciendo sus primeras armas, pero que ha causado buenas impresiones.

Sobre la mitad de la cancha aparece el segundo cambio obligado. Mauro Arambarri sufrió una lesión en el tobillo y no podrá ser parte del once inicial. Por ese motivo, lo reemplazará Fausto Vera, que tendrá otra chance para ganarse la titularidad en el sector encargado de la recuperación del balón.