Tobías Andrada es nuevo jugador de River: revisión médica, detalles del pase y cuándo firma contrato.

River Plate no detiene su marcha en el mercado de pases y sumó a su séptimo refuerzo. Tobías Andrada , talentoso mediocampista de apenas 19 años proveniente de Vélez Sarsfield, superó la revisión médica este viernes por la mañana y en las próximas horas firmará su contrato con el conjunto de Núñez.

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En medio de una profunda crisis futbolística y la presión sobre el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet —que viene de sufrir cuatro derrotas consecutivas—, la dirigencia de River aceleró las gestiones para cerrar a una de las mayores promesas del fútbol argentino.

Durante las primeras horas del viernes, el joven volante se presentó en una clínica del barrio de Belgrano para realizarse los chequeos médicos de rutina. Tras superar los exámenes, se dirigirá a las oficinas del Estadio Mâs Monumental para rubricar su vínculo con la institución.

A sus 19 años, Andrada registra 36 partidos en la Primera de Vélez y viene de ser una de las figuras destacadas de la Selección Argentina en el último Mundial Sub 20.

Monto de la transferencia: Alrededor de 7,5 millones de dólares por el 80% del pase.

Su llegada le aportará recambio y frescura a una zona del campo de juego donde River cuenta principalmente con volantes de corte defensivo o posicional (Aníbal Moreno, Fausto Vera, Lucas Silva y Mauro Arambarri), sumando un perfil con más dinámica similar al de Juan Cruz Meza o Tomás Galván.

Cuota goleadora: Registra 3 goles en Primera División, un rubro en el que buscará seguir creciendo bajo las órdenes de Coudet.

Polifuncionalidad: Puede adaptarse al carril exterior o jugar como conector más cerca del área rival.

Séptimo refuerzo para el River del "Chacho" Coudet

Con el arribo de Andrada, la dirigencia del Millonario concretó la incorporación de siete incorporaciones de jerarquía en este mercado de pases:

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Giovanni González

Ángel Correa

Lucas Beltrán

Rafael Santos Borré

Tobías Andrada

Tobías Andrada es nuevo jugador de River: revisión médica, detalles del pase y cuándo firma contrato. Gentileza.

Con el arribo de Andrada, la dirigencia del Millonario concretó la incorporación de siete incorporaciones de jerarquía en este mercado de pases:

El joven volante llega a un vestuario convulsionado por el bajón colectivo y la tensión generada tras la separación de varios futbolistas del plantel profesional. Además, la incógnita pasa por su estado físico: Andrada arrastra una molestia muscular que le impidió viajar a Córdoba para despedirse en cancha con Vélez, por lo que el cuerpo técnico evaluará si

Tobías Andrada es nuevo jugador de River: revisión médica, detalles del pase y cuándo firma contrato. Gentileza.

El contexto del plantel y la gran duda física

El joven volante llega a un vestuario convulsionado por el bajón colectivo y la tensión generada tras la separación de varios futbolistas del plantel profesional. Además, la incógnita pasa por su estado físico: Andrada arrastra una molestia muscular que le impidió viajar a Córdoba para despedirse en cancha con Vélez, por lo que el cuerpo técnico evaluará si