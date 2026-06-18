Olimpia incorporó a Tim Payne, la revelación viral del Mundial 2026

Olimpia oficializó la contratación del defensor de la Selección de Nueva Zelanda q ue en las últimas semanas ganó notoriedad internacional gracias a una inesperada explosión de popularidad en redes sociales durante el Mundial 2026 .

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La institución de Paraguay confirmó la llegada del futbolista mediante una publicación en su cuenta de X. “Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay. ¡Bienvenido al Decano, TIM!”, expresó el club para presentar a su nuevo refuerzo.

Payne, de 32 años y nacido en Auckland, llega procedente del Wellington Phoenix , equipo de la máxima categoría australiana. Se desempeña principalmente como lateral derecho, aunque también puede ocupar funciones como marcador central.

La llegada del defensor a Olimpia se produce después de una llamativa historia que trascendió el ámbito deportivo. Antes del comienzo de la Copa del Mundo , el creador de contenidos argentino Valen Scarsini, conocido en redes como “Elscarso”, impulsó una campaña con el objetivo de convertir al jugador menos conocido del torneo en una celebridad digital.

El defensor de Nueva Zelanda, Tim Payne, durante un partido que su equipo sostuvo frente a Irán en Los Ángeles.

El elegido fue Payne, que por entonces apenas superaba los 4.700 seguidores en Instagram . La iniciativa rápidamente se viralizó y atravesó fronteras, generando un crecimiento exponencial en la popularidad del futbolist a. En cuestión de días, su cuenta acumuló cerca de seis millones de seguidores.

6daf766d6b54e71d4b479a59caa4353153f58f49w Tim Payne lateral de Nueva Zelanda, que está disputando el Mundial 2026. EFE/ Omar Alonso

El propio jugador se hizo eco del fenómeno y agradeció públicamente el apoyo recibido. Además, durante la concentración de Nueva Zelanda grabó mensajes en inglés y español dirigidos a quienes impulsaron su inesperada fama.

Su presentación en el Mundial 2026

La repercusión en redes tuvo su reflejo en las tribunas. Durante el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán en el SoFi Stadium de Los Ángeles, numerosos aficionados exhibieron banderas y carteles con el nombre del defensor.

Payne fue titular y permaneció en cancha durante 78 minutos. Aunque mostró cierta tensión en los primeros pasajes del encuentro, logró acomodarse con el desarrollo del partido y participó activamente tanto en tareas defensivas como en algunas proyecciones ofensivas.

Tras el encuentro, el neozelandés volvió a dirigirse a sus seguidores y agradeció el respaldo recibido durante la presentación mundialista.

11fd14d05ab41d659a339d51f3b46a9cf53d67efw Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda que está disputando el Mundial 2026, continuará su carrera en Olimpia de Paraguay. EFE

Su recorrido profesional

Antes de consolidarse en el Wellington Phoenix, Payne desarrolló parte de su carrera en el extranjero. Surgió profesionalmente en el Blackburn Rovers de Inglaterra y posteriormente tuvo una etapa en Portland 2, filial vinculada al fútbol estadounidense.

Además, acumula más de medio centenar de presentaciones con la selección de Nueva Zelanda, que volvió a disputar una Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia.

Olimpia apuesta por un plantel competitivo

La incorporación del defensor llega en un contexto favorable para el conjunto paraguayo. Dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez, Olimpia atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos de los últimos años.

El Decano viene de conquistar el Torneo Apertura y aseguró su clasificación directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras finalizar como líder de su grupo. Ahora buscará reforzar su plantel para afrontar la segunda mitad de la temporada con aspiraciones tanto a nivel local como internacional.