18 de junio de 2026 - 21:33

Canadá goleó a Qatar, hizo historia y se ilusiona con avanzar en el Mundial 2026

Los dirigidos por Jesse Marsch aprovecharon las expulsiones del rival y protagonizaron una de las goleadas más sólidas de la Copa del Mundo.

El delantero canadiense Jonathan David, la gran figura de la noche- celebra uno de sus goles ante Qatar durante el partido en el que Canadá goleó a Qatar.

El delantero canadiense Jonathan David, la gran figura de la noche- celebra uno de sus goles ante Qatar durante el partido en el que Canadá goleó a Qatar.

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El conjunto dirigido por Jesse Marsch fue ampliamente superior desde el comienzo y transformó esa diferencia futbolística en una goleada que lo posiciona como uno de los protagonistas de su zona.

Jonathan David lideró la fiesta canadiense

El gran nombre de la noche fue Jonathan David, autor de tres goles que coronaron una actuación sobresaliente. El delantero apareció en momentos clave del encuentro y selló su triplete con conquistas a los 29, 45 y 92 minutos.

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El delantero Jonathan David canadiense fue la gran figura de la noche, convirti&oacute; tres goles.

El delantero Jonathan David canadiense fue la gran figura de la noche, convirtió tres goles.

La cuenta se había abierto previamente gracias a Cyle Larin, que aprovechó una acción originada en un tiro de esquina para marcar el primer tanto de la tarde. Más adelante también se sumaron al marcador Nathan Saliba, Jacob Shaffelburg y un gol en contra de Mohamed Mannai, que terminaron de completar una diferencia abrumadora.

Las expulsiones complicaron aún más a Qatar

Si bien Canadá ya dominaba el partido, Qatar sufrió dos expulsiones que terminaron condicionando definitivamente sus posibilidades.

La primera llegó durante la etapa inicial, cuando el árbitro revisó una acción mediante el VAR y modificó una tarjeta amarilla por una roja directa para Homam Ahmed, tras una infracción sobre Tajon Buchanan.

El panorama catarí empeoró apenas comenzado el segundo tiempo. Assim Madibo vio la tarjeta roja luego de una dura entrada sobre Ismaël Koné, quien debió abandonar el campo por lesión. Su reemplazante fue Nathan Saliba, que más tarde se anotó entre los goleadores de la jornada.

Con dos futbolistas menos, Qatar quedó expuesto frente a un rival que no disminuyó la intensidad en ningún momento.

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Canad&aacute; vs Qatar

Canadá vs Qatar

Un equipo que no dejó de atacar

Más allá de la ventaja numérica, Canadá mostró una propuesta ofensiva agresiva y una presión constante que impidió cualquier reacción de su adversario.

Los norteamericanos generaron situaciones de peligro durante todo el encuentro y dominaron las estadísticas de remates, posesión y pelotas detenidas. En la conducción del juego volvió a destacarse Stephen Eustaquio, mientras que Jacob Shaffelburg necesitó apenas unos minutos en cancha para dejar su huella en el marcador.

La diferencia final reflejó con claridad lo ocurrido sobre el césped y dejó en evidencia el gran momento que atraviesa el seleccionado canadiense.

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En el estadio de Vancouver los canadienses vivieron una verdadera fiesta.&nbsp;

En el estadio de Vancouver los canadienses vivieron una verdadera fiesta.

Un triunfo que puede marcar un antes y un después

Además de representar la primera victoria mundialista de Canadá, el resultado fortalece seriamente sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria.

La selección norteamericana no solo sumó tres puntos fundamentales, sino que también envió un mensaje al resto de los equipos del Grupo B con una actuación convincente en todas las líneas.

Con figuras en alto nivel y una identidad de juego cada vez más definida, Canadá dio un paso importante en su objetivo de convertirse en una de las sorpresas del Mundial 2026.

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