¿Vuelve Leandro Paredes? La gran noticia que espera Scaloni en la Selección Argentina para el Mundial 2026

MUNDIAL 2026. Leandro Paredes se entrenó a la par del grupo y asoma como la gran novedad de la Selección Aregentina para enfrentar a Austria.

MUNDIAL 2026. Leandro Paredes se entrenó a la par del grupo y asoma como la gran novedad de la Selección Aregentina para enfrentar a Austria.

La Selección Argentina se prepara para su segundo compromiso en el Mundial 2026 y Lionel Scaloni podría recibir la mejor noticia de la semana: Leandro Paredes está en condiciones de reaparecer este lunes ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J.

El actual capitán de Boca Juniors y pieza fundamental del ciclo de Scaloni se había perdido los amistosos previos y el debut ante Argelia debido a una lesión en el isquiotibial derecho, sufrida durante la entrada en calor de un partido ante Universidad Católica por Copa Libertadores.

image MUNDIAL 2026. Leandro Paredes se entrenó a la par del grupo y asoma como la gran novedad de la Selección Aregentina para enfrentar a Austria. Gentileza. La evolución de la lesión: ¿Cómo llega Paredes al partido ante Austria? Tras pasar las primeras dos semanas en Kansas entrenando de forma diferenciada, el mediocampista central comenzó a mostrar una notable mejoría:

Luego del amistoso ante Islandia, realizó pasadas en el campo y trabajos con pelota junto a los suplentes.

Desde entonces, practica a la par del grupo.

Ocupó un lugar en el banco de suplentes ante Argelia, aunque el cuerpo técnico decidió no exigirlo debido a la inactividad acumulada. De cara al duelo ante el conjunto europeo, el volante llegará con cinco días clave de entrenamientos encima, ideales para recuperar ritmo futbolístico. En el búnker albiceleste confían en que, si responde bien, sumará una buena cantidad de minutos este lunes a las 14 (hora argentina) en Dallas.

El escenario ideal para el debut en la Copa del Mundo Si la Selección Argentina logra un triunfo ante Austria, podría sellar su clasificación como primera de grupo (siempre y cuando Jordania no venza a Argelia). Este contexto de tranquilidad matemática resultaría el escenario perfecto para que el futbolista surgido en San Justo sume su primera titularidad en la última jornada ante los asiáticos.