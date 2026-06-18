18 de junio de 2026 - 20:21

¿Vuelve Leandro Paredes? La gran noticia que espera Scaloni en la Selección Argentina para el Mundial 2026

MUNDIAL 2026. Leandro Paredes se entrenó a la par del grupo y asoma como la gran novedad de la Selección Aregentina para enfrentar a Austria.

MUNDIAL 2026. Leandro Paredes se entrenó a la par del grupo y asoma como la gran novedad de la Selección Aregentina para enfrentar a Austria.&nbsp;

MUNDIAL 2026. Leandro Paredes se entrenó a la par del grupo y asoma como la gran novedad de la Selección Aregentina para enfrentar a Austria. 

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El actual capitán de Boca Juniors y pieza fundamental del ciclo de Scaloni se había perdido los amistosos previos y el debut ante Argelia debido a una lesión en el isquiotibial derecho, sufrida durante la entrada en calor de un partido ante Universidad Católica por Copa Libertadores.

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MUNDIAL 2026. Leandro Paredes se entren&oacute; a la par del grupo y asoma como la gran novedad de la Selecci&oacute;n Aregentina para enfrentar a Austria.&nbsp;

MUNDIAL 2026. Leandro Paredes se entrenó a la par del grupo y asoma como la gran novedad de la Selección Aregentina para enfrentar a Austria.

La evolución de la lesión: ¿Cómo llega Paredes al partido ante Austria?

Tras pasar las primeras dos semanas en Kansas entrenando de forma diferenciada, el mediocampista central comenzó a mostrar una notable mejoría:

  • Luego del amistoso ante Islandia, realizó pasadas en el campo y trabajos con pelota junto a los suplentes.

  • Desde entonces, practica a la par del grupo.

  • Ocupó un lugar en el banco de suplentes ante Argelia, aunque el cuerpo técnico decidió no exigirlo debido a la inactividad acumulada.

De cara al duelo ante el conjunto europeo, el volante llegará con cinco días clave de entrenamientos encima, ideales para recuperar ritmo futbolístico. En el búnker albiceleste confían en que, si responde bien, sumará una buena cantidad de minutos este lunes a las 14 (hora argentina) en Dallas.

El escenario ideal para el debut en la Copa del Mundo

Si la Selección Argentina logra un triunfo ante Austria, podría sellar su clasificación como primera de grupo (siempre y cuando Jordania no venza a Argelia). Este contexto de tranquilidad matemática resultaría el escenario perfecto para que el futbolista surgido en San Justo sume su primera titularidad en la última jornada ante los asiáticos.

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MUNDIAL 2026. Leandro Paredes se entren&oacute; a la par del grupo y asoma como la gran novedad de la Selecci&oacute;n Aregentina para enfrentar a Austria.&nbsp;

MUNDIAL 2026. Leandro Paredes se entrenó a la par del grupo y asoma como la gran novedad de la Selección Aregentina para enfrentar a Austria.

Por qué Paredes es clave para el mediocampo de Scaloni

Recuperar al "5" de Boca es una prioridad absoluta para el cuerpo técnico de cara a las instancias decisivas de la Copa del Mundo 2026. Aunque el plantel cuenta con volantes de excelente pie, el perfil de Paredes ofrece soluciones que hoy escasean en el equipo:

El factor posicional: A diferencia de Alexis Mac Allister, Enzo Fernández o Rodrigo De Paul, Paredes es el mediocampista más posicional del plantel, una característica vital para equilibrar el retroceso defensivo.

Pese al sólido rendimiento del mediocampo en el debut mundialista, la Selección evidenció algunas falencias en la transición defensiva y en la recuperación tras pérdida, dos facetas donde el ex-PSG se hace fuerte. El cuerpo técnico evaluará su evolución en las próximas cuatro prácticas en Dallas, pero si todo marcha sobre ruedas, su regreso a las canchas es casi un hecho.

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