18 de junio de 2026 - 16:41

La formación de la Selección Argentina ante Austria: Las 3 dudas de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Tras el 3-0 sobre Argelia en el debut, el cuerpo técnico analiza variantes para la segunda fecha del Mundial 2026. Todas las novedades.

Lionel Scaloni evalúa varios cambios para la Selección Argentina de cara al duelo con Austria por el Mundial 2026.&nbsp;

Lionel Scaloni evalúa varios cambios para la Selección Argentina de cara al duelo con Austria por el Mundial 2026. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La contundente goleada sobre Argelia trajo tranquilidad al cuerpo técnico de la Selección Argentina, pero no asegura la repetición del equipo. A solo cuatro días del crucial duelo ante Austria por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni ya planifica la estrategia y analiza seriamente realizar varias modificaciones en el once inicial.

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Aunque restan entrenamientos clave antes del partido del lunes, el búnker albiceleste debate el futuro de tres puestos específicos. A continuación, analizamos las variantes que maneja el DT campeón del mundo.

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Las dudas de Lionel Scaloni en la formaci&oacute;n de la Selecci&oacute;n Argentina para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026.

Las dudas de Lionel Scaloni en la formación de la Selección Argentina para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026.

Las dudas de Scaloni: ¿Quiénes entran y quiénes salen en la Selección?

1. El lateral derecho: Nahuel Molina presiona por la titularidad

En el debut mundialista, Gonzalo Montiel fue el elegido para arrancar desde el inicio, pero su reemplazo por Nahuel Molina en el entretiempo ya estaba fríamente calculado. Ambos defensores llegaron a la cita máxima con poco rodaje, siendo el futbolista del Atlético de Madrid el más afectado por arrastrar molestias físicas que le impidieron sumar minutos en los amistosos previos.

Tras jugar todo el segundo tiempo ante Argelia sin inconvenientes físicos, Molina se perfila como el candidato natural para recuperar su lugar. Para Scaloni, en condiciones óptimas, el ex-Boca es el dueño del puesto.

2. La delantera: Julián Álvarez pide pista sobre Lautaro Martínez

La otra gran incógnita se sitúa en el frente de ataque. Lautaro Martínez fue la referencia de área en el estreno, pero Julián Álvarez ingresó en el complemento mostrando un nivel físico óptimo. Cabe recordar que "La Araña" llegó al torneo con una inflamación en su tobillo izquierdo, razón por la cual el cuerpo técnico decidió resguardarlo.

Con el delantero del Atlético de Madrid ya recuperado y habiendo sumado rodaje, la pelea por acompañar a Lionel Messi está más viva que nunca. Las próximas prácticas en territorio norteamericano serán determinantes.

3. El mediocampo: ¿Thiago Almada o Nicolás González?

A diferencia de los casos anteriores (basados en la evolución médica), la gran duda en la mitad de la cancha responde estrictamente a una decisión táctica. Thiago Almada fue el encargado de acompañar a la base compuesta por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, pero no logró gravitar.

El ingreso de Nicolás González en la segunda mitad cambió la dinámica del equipo, aportando mayor verticalidad y desborde. Scaloni evalúa si mantiene la tenencia con el ex-Vélez o si apuesta por la potencia del jugador de la Juventus.

¿Qué pasa con el lateral izquierdo? Aunque Nicolás Tagliafico presiona para volver, el gran nivel mostrado por Facundo Medina como "3 improvisado" y la ventaja en la diferencia de gol hacen que el cuerpo técnico prefiera no arriesgar al ex-Independiente. Medina se mantendría en la alineación titular.

La probable formación de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Con este panorama, y a la espera de los últimos ensayos tácticos, el posible equipo de la Selección Argentina para jugar en el Dallas Stadium se perfila con:

  • Arquero: Emiliano "Dibu" Martínez.

  • Defensores: Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina.

  • Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González.

  • Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

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