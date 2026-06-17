No todas son certezas: las dudas que le quedaron a Lionel Scaloni tras la goleada de la Selección Argentina

La importante victoria que obtuvo la Selección Argentina ante Argelia en el comienzo del Mundial 2026 dejó sensaciones positivas para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Sin embargo, también despierta dudas sobre el once inicial que enfrentará a Austria.

Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina en el debut ante Argelia por el Mundial 2026

Que existan preguntas sin responder respecto a la formación y sus integrantes en este caso es más que positivo. Lejos de tratarse de incógnitas por bajo rendimiento o lesiones, las mismas se dan a partir de un andar parejo en todas las líneas , que implica lucha palmo a palmo en algunos sectores de la cancha.

Desde la previa de la Copa del Mundo, la situación de los laterales fue de lo más preocupante para el DT. Montiel, Molina, Tagliafico y Nico González (que puede ser una alternativa allí) arrastraron problemas físicos, lo que dejó abierta la puerta para cambios en la lista final. Sin embargo, este martes por la noche quedó claro que todo eso es cosa del pasado.

En el sector derecho, Gonzalo Montiel completó sin problemas los amistosos y el debut ante Argelia, mientras que Nahuel Molina Lucero finalmente pudo retornar a los campos, haciéndolo en buen nivel. Por tal motivo, el cuerpo técnico tendrá que determinar a cual jugador le da titularidad frente a Austria. Una opción es que sigan repartiéndose un tiempo cada uno para evitar grandes desgastes.

Del otro lado del campo, había cierto temor en el ámbito futbolero por la lesión de Nicolás Tagliafico y la presencia como titular de Facundo Medina. Pero las mismas fueron disipadas por el propio defensor, que jugó de gran manera y demostró que está a la altura. Ahora, con el exBanfield recuperado, la incógnita es si Scaloni respetará el buen accionar de Medina o volverá a utilizar al campeón del mundo.

Lautaro o Julián, otra duda de Lionel Scaloni:

Lautaro Martínez, goleador de la Selección Argentina Lautaro Martínez, goleador de la Selección Argentina AFA

La tercera pelea por un puesto desde el inicio se da en el ataque. Es cierto que Lautaro Martínez no pudo convertir contra Argelia, pero trascendió que el cuerpo técnico quedó muy conforme con la tarea táctica y el desgaste físico que realizó.

A esta hora, la chance de que siga desde el arranque es 50-50, teniendo en cuenta que Julián Álvarez está listo para retornar como titular y que pide pista por lo realizado durante los últimos tiempos. El de Pujato lo piensa como pieza clave, pero Lautaro ganó terreno en las últimas semanas.

Así, Lionel Scaloni comienza a dejar atrás la emoción del debut para enfocarse en lo que vendrá: el duelo ante Austria que puede determinar la clasificación Albiceleste a los 16vos de final del Mundial 2026.