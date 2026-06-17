17 de junio de 2026 - 13:31

"Te quiero mucho": la confesión de Scaloni a Messi que recorre el mundo tras el triunfo en Kansas

El DT de la Selección Argentina rompió en llanto al saludar al capitán en el banco de suplentes y destacó que su vigencia tras 20 años es emocionante.

La emoción de Lionel Scaloni en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

La emoción de Lionel Scaloni en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

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Por Francisco Moreno

Argentina goleó 3-0 a Argelia en su debut en el Mundial 2026 con un triplete histórico de Lionel Messi. Sin embargo, la imagen del día fue el abrazo entre el capitán y Lionel Scaloni. El entrenador, conmovido hasta las lágrimas, le dedicó unas palabras que reflejan la unión del grupo campeón del mundo.

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El debut de la Albiceleste dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada inaugural cuando Messi salió del campo de juego. Las cámaras captaron al entrenador conteniendo el llanto mientras le decía al oído: “Te quiero mucho”. Este gesto se volvió viral rápidamente como símbolo de la relación entre ambos líderes.

Tras el encuentro, el director técnico explicó el motivo de su reacción emocional. Según sus propias declaraciones, le dio un beso y le expresó su afecto “porque ya no sé qué decirle” ante tal nivel de juego. Scaloni enfatizó la necesidad de valorar el presente del rosarino: “Disfrutémoslo, que eso es lo más importante”.

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A pesar del marcador abultado, el estratega calificó el encuentro como un “partido durísimo” y atribuyó el resultado a la “genialidad de Leo” y a la capacidad de sufrimiento del equipo. Scaloni recordó el debut en el Mundial pasado, donde Argentina sufrió un traspié inicial, y destacó la importancia de comenzar esta edición con un triunfo sólido.

Durante la conferencia de prensa, el santafesino se mostró asombrado por la vigencia del diez. Comentó que, aunque lo ven diariamente, es “emocionante verlo” mantener ese estándar de rendimiento durante dos décadas. “Hace 20 años lo hace en todos los santos partidos”, señaló para poner en perspectiva la hazaña del capitán argentino.

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Sobre la motivación de un plantel que ya ha conquistado todos los títulos posibles, Scaloni le restó importancia a su dirección. Aseguró que sus jugadores son “animales competitivos” que mantienen la ambición intacta por su formación desde niños. Para el DT, la verdadera fuerza del grupo reside en el apoyo mutuo: “El que te saca adelante es el compañero”.

Tras esta victoria, Argentina se prepara para su segundo compromiso en la fase de grupos. El equipo se enfrentará a Austria el próximo lunes a las 14 en la ciudad de Dallas. El cierre de la primera etapa será cinco días después contra Jordania en el mismo estadio, buscando asegurar la clasificación temprana.

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