17 de junio de 2026 - 10:29

"Un problema bastante grave": esto dijo Eduardo Feinmann sobre la salud del padre de Lionel Messi

El periodista se refirió al motivo de las lágrimas que el delantero expuso en pleno partido tras el primer gol ante Argelia.

Un problema bastante grave: esto dijo Eduardo Feinmann sobre la salud del padre de Lionel Messi

"Un problema bastante grave": esto dijo Eduardo Feinmann sobre la salud del padre de Lionel Messi

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Un problema bastante grave: esto dijo Eduardo Feinmann sobre la salud del padre de Lionel Messi

"Un problema bastante grave": esto dijo Eduardo Feinmann sobre la salud del padre de Lionel Messi

Por Redacción Deportes
Jenny y Tyler Bindon se convierten en la primera pareja de madre e hijo que participa en participar en Mundiales.

El hito de los Bindon en el Mundial 2026: Nueva Zelanda presenta al primer dúo madre-hijo mundialista

Por Nicolás Salas

Durante su programa en Radio Mitre, Feinmann afirmó esta mañana: "Tiene que ver con el padre. Tiene un problema bastante grave, no está bien de salud", aunque evitó brindar detalles sobre el diagnóstico o el tratamiento médico que estaría recibiendo.

"Hace tiempo, varios meses, desde el año pasado que Jorge Messi tiene un problema bastante grave de salud. Esta semana hubo algunas situaciones que empeoraron un poquito más el estado de salud. Y (Lionel) Messi está sufriendo esa cuestión interna, como todo ser humano. Así y todo, el tipo jugó como los dioses", destacó el conductor radial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiomitre/status/2067200007283822874?s=20&partner=&hide_thread=false

El llanto de Lionel Messi: "Cuestión ajena a lo deportivo"

Las declaraciones de Feinmann tomaron especial relevancia después de la emotiva reacción del 10 durante el triunfo de Argentina frente a Argelia en el debut del Mundial 2026.

Jorge Messi es el representante del crack del barcelona. (Foto: Internet)
Jorge Messi es el papá de Lionel

Jorge Messi es el papá de Lionel

Tras marcar el primer gol del encuentro, el rosarino fue captado por las cámaras con lágrimas en los ojos, una imagen que generó múltiples especulaciones.

Al finalizar el partido, Messi reconoció que atravesó días difíciles en el plano personal, aunque tampoco profundizó sobre los motivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActuFoot_/status/2067158080211558461?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2067158080211558461%7Ctwgr%5Ed7b7039d06d5c41ca0a087b45c1c5465905193eb%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fdeportes%2Fque-le-paso-lionel-messi-y-que-lloraba-pleno-triunfo-argelia-n5995104&partner=&hide_thread=false

"No, la verdad que es una cuestión ajena a lo deportivo", explicó el capitán. "Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a la delegación y a todos mis compañeros porque estuvieron siempre al lado mío deseándome fuerza para que esté bien".

¿Qué le pasó a Lionel Messi y por qué lloraba en pleno triunfo ante Argelia?
¿Qué le pasó a Lionel Messi y por qué lloraba en pleno triunfo ante Argelia?

¿Qué le pasó a Lionel Messi y por qué lloraba en pleno triunfo ante Argelia?

Jorge Messi ocupa un rol fundamental en la historia personal y profesional del astro argentino. Fue quien acompañó a Lionel desde sus inicios en Rosario, impulsó su llegada a Europa cuando fichó por el Barcelona y durante años se desempeñó como representante y principal consejero de su carrera.

Hasta el momento, ni la familia Messi ni el entorno cercano emitieron algo oficial sobre la salud de Jorge.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2067071098655535115?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2067071098655535115%7Ctwgr%5Ed7b7039d06d5c41ca0a087b45c1c5465905193eb%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fdeportes%2Fque-le-paso-lionel-messi-y-que-lloraba-pleno-triunfo-argelia-n5995104&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La prensa mundial se rindió a Messi tras su triplete ante Argelia: El mito continúa.

El mundo, rendido ante Messi, otra vez... cómo titularon los principales medios internacionales la victoria de Argentina

Por Redacción Deportes
Inglaterra vs. Croacia: el historial y las claves tácticas del debut en el Mundial 2026

Inglaterra-Croacia en el Mundial 2026: dónde verlo, TV y posibles formaciones

Por Redacción Deportes
Desde Tyson a Ginóbili: las figuras que destacaron el triplete de Messi.

De Tyson a Ginóbili: "el pibito ese con el 10" y la reacción de las estrellas del deporte al triplete de Messi

Por Redacción Deportes
Marko Arnautovic, capitán de Austria y autor del último gol del 3 a 1 ante Jordania.

Austria se impuso 3-1 frente a Jordania en un debut marcado por el VAR y un gol en contra decisivo

Por Nicolás Salas