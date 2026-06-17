¿Qué le pasó a Lionel Messi y por qué lloraba en pleno triunfo ante Argelia?

La goleada de la Selección Argentina por 3-0 frente a Argelia en el debut del Mundial 2026 dejó este martes una imagen que rápidamente se volvió viral. En medio de un partido que terminó con tres goles y nuevos récords para Lionel Messi , las cámaras captaron al capitán visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos.

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El mundo, rendido ante Messi, otra vez... cómo titularon los principales medios internacionales la victoria de Argentina

La escena ocurrió apenas después de la apertura del marcador.

Mientras el estadio de Kansas City celebraba el primer tanto argentino, Messi pareció quebrarse por unos segundos. Luego continuó jugando con normalidad y terminó siendo la gran figura de la noche al marcar los tres goles de la victoria.

Finalizado el encuentro, el rosarino fue consultado por ese momento y aclaró que no estuvo relacionado con lo deportivo.

LAS LÁGRIMAS DE LIONEL MESSI. MIRÁ ESTA IMAGEN, POR FAVOR. pic.twitter.com/NJlM7fQdri

"No, la verdad que es una cuestión ajena a lo deportivo", explicó con seriedad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2067064902838010022?s=20&partner=&hide_thread=false UFFF, LIONEL CON LOS OJOS LLOROSOS DESPUÉS DEL GOL.



MIRÁ LA EMOCIÓN DE ESTE TIPO. pic.twitter.com/Ee793iTHH0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 17, 2026

"Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a la delegación, a todos mis compañeros, porque estuvieron siempre al lado mío deseándome fuerza para que esté bien", agregó, sin brindar mayores detalles sobre la situación personal que atraviesa.

Tras esa breve explicación, Messi evitó profundizar en el tema y enfocó sus respuestas en el presente de la Selección.

Además de liderar el triunfo argentino, Messi alcanzó otro hito histórico al llegar a los 16 goles en Copas del Mundo, igualando el registro del alemán Miroslav Klose y consolidándose como uno de los máximos artilleros de la historia del torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActuFoot_/status/2067158080211558461?s=20&partner=&hide_thread=false Lionel Messi : « MES LARMES ? HONNÊTEMENT C’EST QUELQUE CHOSE QUI N’A RIEN À VOIR AVEC LE FOOTBALL.



J’ai traversé quelques jours compliqués. Mais je suis reconnaissant envers toute l’équipe. »



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A pocos días de cumplir 39 años, el capitán dejó en claro que disfruta una etapa que considera un regalo en su carrera.

"Lo que estoy viviendo ahora es de yapa. Tuve que conseguir todos los sueños o más, a nivel individual y grupal. Hoy estoy disfrutando de esto que es hermoso, más de lo que pude soñar cuando era chico", expresó el ídolo.

messi Lionel Messi emocionó a todos los hinchas después del primer gol a los argelinos Gentileza

La respuesta de Messi sobre el Mundial 2030

Uno de los momentos más comentados de la conferencia llegó cuando le preguntaron si el nivel mostrado ante Argelia abría la puerta a una posible participación en el Mundial 2030, a disputarse en España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay.

"No, eso sí que no", respondió Messi entre risas.

Luego explicó que toda su atención está puesta en el torneo actual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2067111632015081825?s=20&partner=&hide_thread=false ¿MESSI DEJA LA PUERTA ABIERTA PARA EL PRÓXIMO MUNDIAL?: "ESO SÍ QUE NO".



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"Estamos bien, estamos para competir. Este grupo siempre mostró que estamos bien y que no se relaja. Competiremos y lo intentaremos hasta donde nos dé", afirmó.

De esta manera, Messi evitó alimentar especulaciones sobre una eventual séptima Copa del Mundo y dejó en claro que su único objetivo es el presente: lograr la cuarta estrella y la segunda consecutiva.