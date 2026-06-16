16 de junio de 2026 - 23:53

Una imagen de Lionel Messi que conmovió a millones

Después de convertir el primer gol a la selección de Argelia, Lio Messi se emocionó y eso hizo poner la piel de gallina a todos los hinchas de Argentina

Lionel Messi emocionó a todos los hinchas después del primer gol a los argelinos

Lionel Messi emocionó a todos los hinchas después del primer gol a los argelinos

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A los 38 años y a una semana de cumplir 39, Lionel Messi abrió el marcador en el debut nacional en el Mundial 2026 con un zurdazo al ángulo que le venció las manos al arquero Luca Zidane a los 17 minutos de juego en Kansas City.

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Ese gol fue el número 118 con la selección mayor y llegó en su partido 200 con la Albiceleste, dos cifras que, sumadas al peso de una sexta Copa del Mundo, explican la visibilidad de la emoción en el rostro del capitán tras el festejo.

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La jugada arrancó en los pies de Rodrigo De Paul, quien trasladó por el centro del campo y filtró el balón entre varias piernas para Messi. El capitán lo recibió, encaró de frente al arco y sacudió un disparo con la zurda que se incrustó en el ángulo superior izquierdo. La potencia del remate doblegó los guantes de Zidane sin que el portero pudiera intervenir. Thiago Almada fue el primero en llegar al festejo del capitán.

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Lionel Messi celebra el primer gol en el partido entre Argentina y Argelia

Lionel Messi celebra el primer gol en el partido entre Argentina y Argelia

Lágrimas, que no olvidaremos

En la celebración, las lágrimas surgieron en el rostro de la estrella del Inter Miami, que quebró el maleficio en los Mundiales en Qatar 2022, que parecía ser su última gran cita.

Sin embargo, siguió vistiendo la albiceleste, ganó la Copa América 2024 y, al mantener su vigencia, se animó, ante la citación de Lionel Scaloni, a un intento más. Y parece disfrutarlo con las emociones a flor de piel.

El gol no salió a la primera. A los cuatro minutos, el árbitro le anuló un tanto a Messi por posición adelantada, y a los siete los argelinos vieron caer su propia red con un tanto de Tarifas Chaibi que el VAR también invalidó por offside. Tras esa sucesión de acciones anuladas, Argentina recuperó el control y Messi encontró la apertura del marcador en la siguiente llegada con claridad.

Al final el "10" marcó dos tantos más y nuevamente, Lionel Messi escribió otro capítulo en la historia del fútbol Mundial, porque con estos tantos se convirtió este martes en el máximo goleador de los mundiales tras marcar un triplete.

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