Interminable: 20 años después de su debut, Lionel Messi sigue rompiendo redes con la Selección Argentina

El astro del fútbol se despachó con un golazo para la Albiceleste, en el comienzo del Mundial 2026.

Interminable, inigualable, inagotable. 20 años después, ya no quedan palabras que puedan describir la influencia de Lionel Messi en el fútbol. En el comienzo de su sexta Copa del Mundo, a dos décadas de aquel primer tanto, el astro del deporte se despachó con un golazo impresionante en el Mundial 2026.

El número 10 Albiceleste ya no tiene que demostrar nada, pero ahí está: haciendo el esfuerzo para comandar a un equipo de antología en una nueva cita mundialista. Y como en cada ocasión en la que lo hizo, su magia regó el campo de juego.

Golazo impresionante de Lionel Messi: Embed ¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!!



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/c6sQezkwOn — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026 Corrían 17 minutos del primer tiempo cuando Rodrigo De Paul tomó la pelota en terreno propio, levantó la cabeza y puso un pase filtrado punzante, de esos que lastiman a cualquier defensa. El resto quedó a cargo de Lionel Andrés Messi. La Pulga ensayó un slalom individual como en los viejos tiempos, pero a mitad de camino sacó un zurdazo terrible que murió en el fondo de las piolas.

Así, el mejor de todos causó una verdadera explosión en el público Albiceleste, necesitado de un tanto de tal magnitud para enterrar el temor que había causado el gol anulado a Argelia. Festejó con sus compañeros, y respetó la rutina de siempre: elevó sus manos al cielo en señal de reconocimiento a su abuela.

El recuerdo de Alemania 2006, el inicio de la historia: Embed Mira el debut del futbolista Lionel Messi en las Copas del Mundo el 16 de junio de 2006 en el mundial de Alemania. pic.twitter.com/YwwmVLsTMk — El Vocero de Puerto Rico (@VoceroPR) June 16, 2026 La emoción también llega por la fecha en la que convirtió. Hace exactamente 20 años, el 16 de junio de 2006, Leo debutaba en Copa del Mundo al ingresar por Maxi Rodríguez en el complemento ante Serbia y Montenegro, ante el festejo desde las tribunas de Diego Armando Maradona. Y al ratito, Messi dio una muestra de todo lo que vendría. Asistencia y gol para decorar el 6 a 0 que clasificó a la Argentina a octavos de final.