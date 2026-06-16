16 de junio de 2026 - 22:36

Interminable: 20 años después de su debut, Lionel Messi sigue rompiendo redes con la Selección Argentina

El astro del fútbol se despachó con un golazo para la Albiceleste, en el comienzo del Mundial 2026.

Diario Los Andes 2026 (10)
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Leé además

El motivo por el que Luca Zidane atajó con máscara ante la Selección Argentina

Mundial 2026: Por qué Luca Zidane atajó con máscara ante la Selección Argentina

Por Emanuel Cenci
Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia

Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina en el debut ante Argelia por el Mundial 2026

Por Redacción Deportes

El número 10 Albiceleste ya no tiene que demostrar nada, pero ahí está: haciendo el esfuerzo para comandar a un equipo de antología en una nueva cita mundialista. Y como en cada ocasión en la que lo hizo, su magia regó el campo de juego.

Golazo impresionante de Lionel Messi:

Embed

Corrían 17 minutos del primer tiempo cuando Rodrigo De Paul tomó la pelota en terreno propio, levantó la cabeza y puso un pase filtrado punzante, de esos que lastiman a cualquier defensa. El resto quedó a cargo de Lionel Andrés Messi. La Pulga ensayó un slalom individual como en los viejos tiempos, pero a mitad de camino sacó un zurdazo terrible que murió en el fondo de las piolas.

Así, el mejor de todos causó una verdadera explosión en el público Albiceleste, necesitado de un tanto de tal magnitud para enterrar el temor que había causado el gol anulado a Argelia. Festejó con sus compañeros, y respetó la rutina de siempre: elevó sus manos al cielo en señal de reconocimiento a su abuela.

El recuerdo de Alemania 2006, el inicio de la historia:

Embed

La emoción también llega por la fecha en la que convirtió. Hace exactamente 20 años, el 16 de junio de 2006, Leo debutaba en Copa del Mundo al ingresar por Maxi Rodríguez en el complemento ante Serbia y Montenegro, ante el festejo desde las tribunas de Diego Armando Maradona. Y al ratito, Messi dio una muestra de todo lo que vendría. Asistencia y gol para decorar el 6 a 0 que clasificó a la Argentina a octavos de final.

Era el comienzo de una historia increíble, que incluyó una final perdida ante Alemania, y otra ganada ante Francia, y golazos de enorme factura como contra Irán, Bosnia, Nigeria, México y tantos más. La rutina de lo extraordinario, la demostración constante de que el mejor deportista de la historia nació en Argentina, y quiere otra vuelta olímpica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Dibu Martínez debutará en el Mundial 2026 con un nuevo corte de pelo, donde destaca su número favorito.

De cara al debut en el Mundial 2026, el Dibu Martínez sorprendió con un nuevo look

Por Redacción Deportes
Leo Messi agiganta su leyenda, tres goles, emoción y récord mundialista.

Lionel Messi hizo historia: marcó un triplete e igualó el récord mundialista de Klose

Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Comienzo de ensueño: el show de la Selección Argentina y Lionel Messi en imágenes

Lionel Messi emocionó a todos los hinchas después del primer gol a los argelinos

Una imagen de Lionel Messi que conmovió a millones