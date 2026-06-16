Qué dice el signo zodiacal de Messi, Lautaro y Scaloni sobre cómo podrían jugar el Mundial: lo que revela la astrología

Cada vez que comienza un gran torneo, las estadísticas, el análisis táctico y el rendimiento reciente ocupan el centro de la escena. Sin embargo, también existe otra manera de interpretar el fútbol: la que propone la astrología. Para quienes siguen los signos del zodíaco , la personalidad y la energía de cada jugador podrían ofrecer pistas sobre cómo afrontarán el desafío del Mundial 2026 .

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Aunque no se trata de una ciencia, millones de personas encuentran en el horóscopo herramientas simbólicas para comprender comportamientos, fortalezas y formas de liderazgo. En el caso de la Selección Argentina, los perfiles astrales de sus principales referentes resultan especialmente llamativos.

Nacido el 24 de junio de 1987, Lionel Messi pertenece al signo de Cáncer.

La astrología asocia a este signo con la intuición, la protección y la conexión emocional.

Lejos del estereotipo de fragilidad, los cancerianos suelen destacar por su capacidad para leer situaciones, cuidar a los suyos y responder bajo presión cuando sienten que representan algo más grande que ellos mismos.

En un Mundial, esa energía podría traducirse en liderazgo silencioso y decisiones precisas.

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Lautaro Martínez: el impulso competitivo de Leo

El delantero nació el 22 de agosto de 1997 y pertenece a Leo.

Los leoninos son descritos como ambiciosos, apasionados y protagonistas naturales.

Les gusta asumir responsabilidades y suelen crecer en escenarios donde existe presión y reconocimiento.

Para muchos astrólogos, este perfil encaja con un atacante dispuesto a buscar constantemente el arco rival y asumir riesgos.

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Scaloni: la perseverancia analítica de Tauro

Lionel Scaloni, nacido el 16 de mayo de 1978, es del signo de Tauro.

Los taurinos suelen vincularse con la estabilidad, la paciencia y la construcción de procesos a largo plazo.

La capacidad para sostener decisiones incluso frente a las críticas aparece como una de sus principales características.

No resulta extraño que muchos seguidores encuentren similitudes entre estos rasgos y la manera en que condujo a la Selección Argentina en los últimos años.

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Una mirada distinta sobre el fútbol

La astrología no predice resultados ni reemplaza el análisis deportivo. Sin embargo, ofrece una lectura simbólica que suma otra dimensión a la pasión mundialista.

En tiempos donde el Mundial 2026 despierta expectativas enormes, cualquier forma de acercarse a sus protagonistas encuentra un público dispuesto a escuchar.

Y quizás allí radique el encanto del horóscopo: en recordarnos que, incluso en el fútbol, siempre hay espacio para el misterio.