16 de junio de 2026 - 18:00

Qué dice el signo zodiacal de Messi, Lautaro y Scaloni sobre cómo podrían jugar el Mundial: lo que revela la astrología

La astrología, los signos del zodíaco y el Mundial 2026 ofrecen una mirada diferente sobre tres protagonistas de la Selección Argentina: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lionel Scaloni.

Selección
Por Ignacio Alvarado

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Aunque no se trata de una ciencia, millones de personas encuentran en el horóscopo herramientas simbólicas para comprender comportamientos, fortalezas y formas de liderazgo. En el caso de la Selección Argentina, los perfiles astrales de sus principales referentes resultan especialmente llamativos.

Messi: la sensibilidad estratégica de Cáncer

Nacido el 24 de junio de 1987, Lionel Messi pertenece al signo de Cáncer.

La astrología asocia a este signo con la intuición, la protección y la conexión emocional.

Lejos del estereotipo de fragilidad, los cancerianos suelen destacar por su capacidad para leer situaciones, cuidar a los suyos y responder bajo presión cuando sienten que representan algo más grande que ellos mismos.

En un Mundial, esa energía podría traducirse en liderazgo silencioso y decisiones precisas.

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Lautaro Martínez: el impulso competitivo de Leo

El delantero nació el 22 de agosto de 1997 y pertenece a Leo.

Los leoninos son descritos como ambiciosos, apasionados y protagonistas naturales.

Les gusta asumir responsabilidades y suelen crecer en escenarios donde existe presión y reconocimiento.

Para muchos astrólogos, este perfil encaja con un atacante dispuesto a buscar constantemente el arco rival y asumir riesgos.

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Scaloni: la perseverancia analítica de Tauro

Lionel Scaloni, nacido el 16 de mayo de 1978, es del signo de Tauro.

Los taurinos suelen vincularse con la estabilidad, la paciencia y la construcción de procesos a largo plazo.

La capacidad para sostener decisiones incluso frente a las críticas aparece como una de sus principales características.

No resulta extraño que muchos seguidores encuentren similitudes entre estos rasgos y la manera en que condujo a la Selección Argentina en los últimos años.

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Una mirada distinta sobre el fútbol

La astrología no predice resultados ni reemplaza el análisis deportivo. Sin embargo, ofrece una lectura simbólica que suma otra dimensión a la pasión mundialista.

En tiempos donde el Mundial 2026 despierta expectativas enormes, cualquier forma de acercarse a sus protagonistas encuentra un público dispuesto a escuchar.

Y quizás allí radique el encanto del horóscopo: en recordarnos que, incluso en el fútbol, siempre hay espacio para el misterio.

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