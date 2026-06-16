Mundial 2026: Por qué Luca Zidane atajó con máscara ante la Selección Argentina

El arquero Luca Zidane es el gran protagonista ante la Selección Argentina en Kansas City. El guardameta de Argelia saltó al campo de juego luciendo una máscara protectora debido a las graves fracturas de mandíbula y mentón que sufrió recientemente en España, una llamativa imagen que captó la atención de todos los presentes.

El hijo del mítico Zinedine Zidane, que hoy tiene 28 años y defiende el arco del Granada, arrastra una dura secuela desde finales de abril. En un partido de la liga española ante el Almería, el arquero sufrió un violento choque con el brasileño Thalys que encendió las alarmas de todos. El impacto le provocó una conmoción cerebral y múltiples fracturas óseas en el rostro , obligando a su traslado inmediato a un centro médico.

En su momento, la entidad española fue tajante con el parte médico: "Las pruebas realizadas a Luca Zidane revelan que el guardameta sufre también una fractura en su mandíbula y mentón ", explicaron desde la institución de Andalucía.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, el futbolista tomó una fuerte decisión y optó por esquivar el quirófano de manera temporal . ¿El motivo? No perderse bajo ningún punto de vista este trascendental encuentro internacional frente al seleccionado campeón del mundo por el Mundial 2026.

El arquero atraviesa el mejor momento de su carrera profesional tras haberse consolidado en el puesto sobre el cierre de 2025. Ese gran rendimiento le permitió sumar valiosos minutos en la Copa África y en el reciente cruce amistoso ante Uruguay , ratificando su enorme presente.

Aunque su padre es una leyenda absoluta de Francia, Luca eligió representar las raíces de su tierra, un sentimiento que lleva arraigado profundamente en su historia familiar. "Cuando pienso en Argelia, me viene directamente a la cabeza mi abuelo. Desde pequeños siempre hemos tenido la cultura argelina. Hablé de esto con él antes de ir a la selección, estaba muy ilusionado", confesó el futbolista sobre su elección.

Para el arquero, vestir estos colores representa un orgullo gigante que comparte con todo su entorno: "Desde el primer momento en que el entrenador y el presidente de la Federación me contactaron, fue una elección evidente para defender a mi país. Luego lo hablé con toda mi familia y todos estaban felices por mí", cerró el guardameta que, con máscara y mucho amor propio, plantó bandera en Estados Unidos.