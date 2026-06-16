Radiografía de Argelia: cómo juega y qué tener en cuenta del rival de la Selección Argentina

La espera terminó y la Selección Argentina hace su debut en el Mundial 2026. Del otro lado estará Argelia , un combinado cuyo crecimiento sostenido lo transformó en uno de los más competitivos del continente africano y que ya dejó en claro que el estreno de la Albiceleste no será un simple trámite.

El maleficio del debut: el adverso historial de la Selección Argentina en sus estrenos mundialistas

Aunque para muchos el gran foco de atención estuvo en el reciente partido disputado en territorio europeo, donde los argelinos le amargaron la despedida a Países Bajos al vencerlo 1 a 0 en el Stadion Feijenoord, ese encuentro funciona en realidad como la última prueba de lo que verdaderamente es este equipo: un rival de altísima intensidad, enorme motivación y con argumentos sólidos para plantarse ante las potencias.

La fisonomía actual de Argelia se explica desde su banco de suplentes. El equipo está dirigido desde febrero de 2024 por Vladimir Petkovic , técnico nacido en Sarajevo con un recorrido sólido en clubes suizos (Bellinzona, Young Boys) y la Lazio de Italia, además de una exitosa experiencia al mando de la selección de Suiza (octavos en el Mundial 2018 y cuartos en la Euro 2020).

Hay un detalle particular que conecta directamente con el banco argentino: Petkovic dirigió a Lionel Scaloni en la Lazio en el año 2012 . Ambos se conocen muy bien, e incluso el DT argentino contó que estuvo dialogando muy de cerca con él en la previa del sorteo de los grupos.

Bajo la conducción del técnico bosnio, Argelia clasificó a la Copa Africana de Naciones 2025 y a este Mundial con una ruta contundente: ocho victorias, un empate y una sola derrota (1-2 ante Guinea), cerrando la clasificación con un 0-3 frente a Somalia.

Selección de Argelia El seleccionado argelino ya se encuentra entrenando en un centro deportivo de Sidi Moussa. Gentileza.

Petkovic planta un esquema 4-3-3 integrado mayormente por futbolistas que compiten en ligas europeas. Su propuesta combina la capacidad de aguantar los embates rivales, disminuir la producción ofensiva del contrario y golpear con una alta efectividad cuando se pisa el área.

Los nombres propios a seguir en la columna vertebral son el arquero Luca Zidane, que viene de ser figura clave ante Países Bajos luciéndose al tapar intentos claros de Reijnders, Malen, Kluivert y Memphis; Mohamed Amoura, máximo anotador de las Eliminatorias con 10 goles; y Anis Hadj Moussa, un extremo picante y efectivo que convirtió el golazo al ángulo que tumbó a los neerlandeses sobre el final del partido.

El regreso a la gran cita y el único antecedente con la Selección Argentina:

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Argelia vuelve a una Copa del Mundo tras su recordada participación en Brasil 2014, donde llegó por primera vez a octavos de final (clasificó tras caer ante Bélgica, golear 2-4 a República de Corea y empatar con Rusia) y donde llevó a la prórroga nada menos que a Alemania, la futura campeona.

Frente a la Argentina, el historial registra un solo antecedente que data de 2007. Fue un partido amistoso con victoria albiceleste por 4 a 3, donde los dirigidos por el Coco Basile se quedaron con el triunfo gracias a los goles de Lionel Messi (en dos ocasiones), Carlos Tévez y Esteban Cambiasso.

Esta noche, la historia escribe un nuevo capítulo. Fuera de la cancha, Argentina deberá estar atenta a la pasión de los hinchas argelinos, quienes con aliento constante se hacen sentir como locales emulando lo hecho por Marruecos en 2022. Adentro del campo, espera un equipo ordenado, físico y punzante.