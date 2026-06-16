Récord Guinness y debut de la Selección Argentina: Conocé el estadio de Kansas City

El imponente escenario cuenta con una capacidad importante, y es uno de los más viejos del Mundial 2026.

La historia del estadio de Kansas City donde debuta la Selección Argentina y cuenta con récord Guinness

Los estadios donde se juega el Mundial 2026 son imponentes. Gigantes, de múltiples bandejas y con mucha tecnología. Sin embargo, el que fue elegido para el debut de la Selección Argentina ante Argelia tiene su propia historia, de muchos años en la vanguardia deportiva.

El Arrowhead de Kansas City se diferencia de otras canchas de Estados Unidos a simple vista por sus butacas rojas brillantes, triple bandeja con picos sobresalientes, y un estilo que hace pensar en construcciones de otra época. Es impresionante sin la necesidad de recurrir a la tecnología o a detalles extravagantes.

Así es el Arrowhead, la cancha donde debuta la Selección Argentina: image Es la casa del equipo de NFL Kansas City Chiefs, y el Sporting Kansas City de la MLS. Cuenta con una capacidad de 79 451 espectadores cómodamente sentados, y tiene el privilegio de contar con el récord Guinness al estadio a cielo abierto más ruidoso del mundo. Un privilegio que muchos escenarios quisieran ostentar.

La confirmación de esta marca increíble se dio en el año 2014, cuando los Chiefs recibieron la visita de los New England Patriots en el marco de la temporada de fútbol americano. Ese día, las autoridades de Guinness midieron los decibeles que emitieron los hinchas con sus gritos, cánticos y apoyo al equipo. El resultado marcó 142,2, quedando en la cima.

Otro detalle que lo diferencia de las demás sedes de la Copa del Mundo en Norteamérica es su longevidad. Inaugurado el 12 de agosto de 1972 en la victoria 24-14 de los Kansas City Chiefs sobre los St. Louis Cardinals, casi no sufrió modificaciones en su diseño. Con el paso de los años, solamente recibió arreglos estructurales y modernización en vestuarios y zonas internas. Así, el diseño se mantiene desde sus inicios.