Cortó a Lionel Scaloni y ahora lo enfrenta como DT en el Mundial 2026: la historia de Vladimir Petkovic

Dentro de todos los condimentos lógicos que tiene el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, hay una particularidad respecto a la vida del entrenador Lionel Scaloni, que chocará con uno de los directores técnicos que lo dirigió en su etapa de jugador: Vladimir Petkovic.
Una de las cosas más lindas del fútbol es que trasciende los momentos, conectando personas a lo largo del tiempo. Por eso, quienes en el pasado lucharon palmo a palmo por el mismo objetivo, en el futuro pueden verse las caras como rivales. Eso le sucede al conductor Albiceleste, que quedó enfrentando con un técnico que lo marcó en su etapa de futbolista hasta convertirse en un amigo.
La historia del DT de Argelia y Scaloni, primer rival de la Selección Argentina:
Se trata del oriundo de Bosnia Vladimir Petkovic, quien lo dirigió en el ocaso de su carrera de jugador profesional y hoy dirige a la Selección de Argelia. Desde que salió sorteado como el primer rival, el de Pujato supo que sería un reencuentro muy especial.
Cabe destacar que la historia de ambos se remite al año 2012, cuando Scaloni era parte del plantel de la Lazio y Petkovic llegó para hacerse cargo de un plantel golpeado. Para el lateral derecho era la segunda etapa en el club de Italia, debido a que ya había defendido sus colores en la temporada 2007/08 para luego emigrar a Mallorca. Si bien todavía mostraba un buen nivel, su rol había mutado a un habitual suplente.
Por tal motivo no sorprende que el entrenador le haya dejado en claro que no lo pensaba como titular ni pieza importante desde lo deportivo. Sin embargo, si confió en el argentino en su faceta de persona importante para el grupo, observando antes que nadie su capacidad para conducir planteles y comprender cuestiones tácticas.
Bajo su tutela, Scaloni prácticamente no jugó en la Lazio y terminó emigrando al Atalanta en 2013, donde se retiró dos años después tras sumar apenas 17 encuentros oficiales.
El abrazo de Vladimir Petkovic y Lionel Scaloni:
En conferencia de prensa, Petkovic contó que la relación entre ambos fue creciendo con el tiempo, y que es más que positiva. "Es un gran placer verle de nuevo porque la última vez que estuvimos juntos fue en Washington. Tengo una relación maravillosa con Leo y espero que eso también siga con el tiempo", lanzó.
Scaloni recogió el guante y respondió con el mismo cariño al cruzarlo en los pasillos del estadio de Kansas City. "Fue mi entrenador, buen tipo. Muy buen tipo", aseguró luego de abrazarlo y cruzar algunas sonrisas.