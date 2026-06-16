Cortó a Lionel Scaloni y ahora lo enfrenta como DT en el Mundial 2026: la historia de Vladimir Petkovic

El entrenador de Argelia, el primer rival de la Selección Argentina, guarda una historia particular con el conductor Albiceleste.

Dentro de todos los condimentos lógicos que tiene el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, hay una particularidad respecto a la vida del entrenador Lionel Scaloni, que chocará con uno de los directores técnicos que lo dirigió en su etapa de jugador: Vladimir Petkovic.

Una de las cosas más lindas del fútbol es que trasciende los momentos, conectando personas a lo largo del tiempo. Por eso, quienes en el pasado lucharon palmo a palmo por el mismo objetivo, en el futuro pueden verse las caras como rivales. Eso le sucede al conductor Albiceleste, que quedó enfrentando con un técnico que lo marcó en su etapa de futbolista hasta convertirse en un amigo.

La historia del DT de Argelia y Scaloni, primer rival de la Selección Argentina: image Se trata del oriundo de Bosnia Vladimir Petkovic, quien lo dirigió en el ocaso de su carrera de jugador profesional y hoy dirige a la Selección de Argelia. Desde que salió sorteado como el primer rival, el de Pujato supo que sería un reencuentro muy especial.

Cabe destacar que la historia de ambos se remite al año 2012, cuando Scaloni era parte del plantel de la Lazio y Petkovic llegó para hacerse cargo de un plantel golpeado. Para el lateral derecho era la segunda etapa en el club de Italia, debido a que ya había defendido sus colores en la temporada 2007/08 para luego emigrar a Mallorca. Si bien todavía mostraba un buen nivel, su rol había mutado a un habitual suplente.

Por tal motivo no sorprende que el entrenador le haya dejado en claro que no lo pensaba como titular ni pieza importante desde lo deportivo. Sin embargo, si confió en el argentino en su faceta de persona importante para el grupo, observando antes que nadie su capacidad para conducir planteles y comprender cuestiones tácticas.