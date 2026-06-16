Scaloni tomó una decisión fuerte: el referente de la Selección que deja el equipo para el debut en el Mundial

A horas del estreno argentino en el Mundial 2026, Lionel Scaloni volvió a demostrar que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. Según trascendió desde la concentración albiceleste, Nicolás Otamendi no será titular frente a Argelia y comenzará el encuentro entre los suplentes, una determinación que sorprendió por el peso específico del defensor dentro del grupo.

No se trata de un jugador más. Otamendi es uno de los líderes históricos del ciclo, fue una pieza clave en la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de desempeñarse como subcapitán detrás de Lionel Messi. Su ascendencia en el vestuario y su trayectoria lo convirtieron en una referencia permanente para las nuevas generaciones que se fueron incorporando al seleccionado.

La decisión de dejarlo fuera del once inicial no estuvo vinculada a cuestiones disciplinarias ni físicas. Por el contrario, el defensor se encuentra en condiciones de jugar y había sido uno de los encargados de brindar la conferencia de prensa previa al debut mundialista. Sin embargo, el cuerpo técnico entendió que, por características futbolísticas y pensando en el rival, la mejor opción era apostar por otra dupla central.

Antes de comunicar la formación, Scaloni mantuvo una conversación privada con Otamendi para explicarle los motivos de la decisión. El entrenador considera fundamental manejar este tipo de situaciones cara a cara, especialmente cuando involucran a futbolistas con tanto recorrido y liderazgo dentro del plantel.

Lejos de generar un conflicto, el defensor aceptó la determinación con profesionalismo, ratificando una actitud que lo acompañó durante toda su carrera. Quienes conviven diariamente con el grupo destacan que Otamendi continúa siendo una voz influyente puertas adentro y que mantiene intacto su compromiso con el objetivo colectivo.

La apuesta del entrenador sería conformar la zaga central con Cristian Romero y Lisandro Martínez, una dupla que ya mostró un gran rendimiento en distintos tramos del ciclo. Además, la ausencia de Nicolás Tagliafico abriría un lugar para Facundo Medina en el lateral izquierdo, completando una defensa renovada para el estreno.

El movimiento tiene un fuerte impacto simbólico. No es habitual que un referente de semejante peso pierda su lugar en la previa de un Mundial, mucho menos cuando atraviesa un buen presente futbolístico. Sin embargo, si algo caracterizó a Scaloni desde que asumió la conducción del seleccionado fue la capacidad de tomar decisiones difíciles sin dejarse condicionar por los nombres.

Así, la posible suplencia de Otamendi se transformó en una de las grandes noticias de la previa del encuentro ante Argelia. Una señal clara de que, incluso en la defensa del título mundial, nadie tiene el puesto asegurado y que el entrenador sigue priorizando lo que considera mejor para el funcionamiento del equipo.