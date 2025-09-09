Nicolás Otamendi: de la alegría por la capitanía en su despedida de las Eliminatorias a la expulsión

No hay dudas de que Nicolás Otamendi nunca soñó con cerrar su historia en las Eliminatorias Sudamericanas con una expulsión tempranera. Sin embargo, eso sucedió en el duelo que la Selección Argentina tuvo con su par de Ecuador en condición de visitante.

El mal momento para el zaguero del conjunto nacional ocurrió a los 33 de la primera mitad, con el partido empatado 0 a 0. Un pase largo desde la zona defensiva encontró bien parado al escurridizo Enner Valencia, que encaró para el área a pura velocidad.

Cuando se disponía a enfrentarse a Emiliano Martínez, Valencia sintió el retroceso desesperado de Nicolás Otamendi, que en su intento por cortarle los caminos lo tocó para desestabilizarlo . El experimentado delantero fue inteligente, y se dejó caer aparatosamente.

El juez del partido Wilmar Roldán no dudó, y decidió expulsarlo con tarjeta roja directa , por tratarse de una ocasión manifiesta de gol, y por ser el último hombre.

¡ROJA PARA OTAMENDI, EN SU ÚLTIMO PARTIDO POR ELIMINATORIAS! Por esta infracción cerca del área, el hoy capitán de la Selección se va expulsado y Argentina se queda con diez jugadores. pic.twitter.com/7JOEvo4x0n

De esta manera, Nicolás Otamendi cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas . Si bien todavía le quedan los duelos preparativos y el Mundial 2026, el defensor comenzaba a despedirse del elenco nacional.

Inclusive, para homenajearlo el DT había decidido su titularidad en los dos duelos de esta ventana, a pesar de que había llegado con molestias físicas y la negativa de su club. Además, decidió darle la cinta de capitán.

Elogios de Scaloni para Nicolás Otamendi, antes de la expulsión:

En la conferencia de prensa previa al choque con Ecuador, Scaloni había asegurado: "Creo que con todo lo de Leo nos olvidamos de lo que él (Otamendi) representa para nosotros y lo que representó para él el partido del otro día. Una de las cosas por las que ha jugado fue por eso. Mi idea era hacerlo descansar, pero tuve una charla con él y merece haber jugado ese partido y haber recibido ese reconocimiento".

Luego, continuó: "Es uno de los que a nosotros nos ha dado una mano enorme, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel grupal. Sabe qué significa vestir esta camiseta: ha venido a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club. Eso dice mucho, así que para nosotros es un jugador importantísimo".

Finalmente, el entrenador confirmó la decisión acerca de la capitanía. "Le ha tocado no jugar en la Copa América y fue importantísimo en esos momentos que nos atacaban, para entrar y defender. Eso forma parte de su manera de entender el estar con esta camiseta. Creo que será un jugador recordado por todo lo que nos dio y uno de los históricos, que merece todo el reconocimiento. Será el capitán".