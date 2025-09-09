9 de septiembre de 2025 - 20:48

Nicolás Otamendi: de la alegría por la capitanía en su despedida de las Eliminatorias a la expulsión

El defensor central de la Selección Argentina vio la tarjeta roja de manera temprana, y cerró sus Eliminatorias Sudamericanas de magra manera.

Nicolás Otamendi, expulsado

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

polemica con el var: asi fue el penal que le cobraron a la seleccion argentina

Polémica con el VAR: así fue el penal que le cobraron a la Selección Argentina

Otamendi jugó su último partido por Eliminatorias Sudamericanas y no pudo completarlo: fue expulsado. 

En el arranque del segundo tiempo, la Selección Argentina pierde ante Ecuador

Cuando se disponía a enfrentarse a Emiliano Martínez, Valencia sintió el retroceso desesperado de Nicolás Otamendi, que en su intento por cortarle los caminos lo tocó para desestabilizarlo. El experimentado delantero fue inteligente, y se dejó caer aparatosamente.

La expulsión del defensor de la Selección Argentina:

El juez del partido Wilmar Roldán no dudó, y decidió expulsarlo con tarjeta roja directa, por tratarse de una ocasión manifiesta de gol, y por ser el último hombre.

De esta manera, Nicolás Otamendi cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas. Si bien todavía le quedan los duelos preparativos y el Mundial 2026, el defensor comenzaba a despedirse del elenco nacional.

Inclusive, para homenajearlo el DT había decidido su titularidad en los dos duelos de esta ventana, a pesar de que había llegado con molestias físicas y la negativa de su club. Además, decidió darle la cinta de capitán.

Elogios de Scaloni para Nicolás Otamendi, antes de la expulsión:

En la conferencia de prensa previa al choque con Ecuador, Scaloni había asegurado: "Creo que con todo lo de Leo nos olvidamos de lo que él (Otamendi) representa para nosotros y lo que representó para él el partido del otro día. Una de las cosas por las que ha jugado fue por eso. Mi idea era hacerlo descansar, pero tuve una charla con él y merece haber jugado ese partido y haber recibido ese reconocimiento".

Luego, continuó: "Es uno de los que a nosotros nos ha dado una mano enorme, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel grupal. Sabe qué significa vestir esta camiseta: ha venido a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club. Eso dice mucho, así que para nosotros es un jugador importantísimo".

Finalmente, el entrenador confirmó la decisión acerca de la capitanía. "Le ha tocado no jugar en la Copa América y fue importantísimo en esos momentos que nos atacaban, para entrar y defender. Eso forma parte de su manera de entender el estar con esta camiseta. Creo que será un jugador recordado por todo lo que nos dio y uno de los históricos, que merece todo el reconocimiento. Será el capitán".

