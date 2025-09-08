8 de septiembre de 2025 - 16:25

Selección Argentina: Lionel Scaloni no confirmó el equipo, habló de Messi e hizo un balance de sus siete años

Lionel Scaloni no confirmó el equipo de la Selección Argentina ante la Tri y realizó un balance de sus siete años al mando de la Selección.

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, aseguró que Lautaro Martínez jugará ante Ecuador.&nbsp;

Allí no dio demasiadas pistas sobre el once que jugará mañana, reveló que no habló del Mundial con Lionel Messi tras su despedida oficial del país ante Venezuela y realizó un balance de sus siete años al mando de la Selección.

Selección Argentina: Lionel Scaloni confirmó que hará cambios ante Ecuador

Con las bajas obligadas de Lionel Messi (no viaja a Ecuador debido a una decisión consensuada entre el futbolista y el cuerpo técnico) y Cristian Romero por acumulación de amarillas, el DT de la Albiceleste tendrá que hacer al menos dos cambios con respecto al equipo que goleó a Venezuela el jueves pasado. Sin embargo, reveló que serán más las modificaciones: "Seguramente hagamos algunos más porque es importante ver a otros jugadores. Los que han jugado menos merecen jugar y demostrar que pueden estar”.

Alexis Mac Allister será evaluado en las próximas horas para saber si será titular en la Selección Argentina.

El 7 de septiembre de 2018, en un amistoso ante Guatemala en Los Ángeles, comenzó la era Scaloni en la Selección Argentina, la que a posteriori se convertiría en la más exitosa de la historia. En la conferencia fue consultado acerca del balance que hace de estos siete años y el oriundo de Pujato puso énfasis en las formas y en la identificación con la gente.

"Hemos trabajado con las ideas que teníamos desde el primer día en la cabeza: sentido de pertenencia, respeto hacia el compañero y que sepan que son jugadores de fútbol, no más que eso. Y creo que lo cumplimos, más allá de lo que se ganó. Eso es lo más importante porque jugar al fútbol ya lo saben", comenzó.

Y añadió: "Si me das a elegir siempre es mejor ganar de la manera que nos gusta a nosotros y creo que lo hemos conseguido. El cómo se ganó y el reconocimiento del público, que es al final por lo que jugamos: por el país, por la camiseta y porque la gente se sienta identificada".

Selección Argentina: el balance de las Eliminatorias Sudamericanas

Por último, Scaloni realizó un balance de las Eliminatorias, donde la Selección Argentina aseguró su lugar en el Mundial cuatro fechas antes del final y, con 38 puntos, es, por diferencia, el líder de la competición. “Fue una Eliminatoria compleja y la sacamos adelante muy bien con el añadido de que veníamos de ganar el Mundial y que todos nos iban a querer poner en dificultad. Eso hizo doble el mérito. Agradecerles a los jugadores porque ha sido una Eliminatoria que hemos sufrido, pero sacamos adelante”, sentenció.

En este sentido, se tomó un tiempo para analizar las diferencias entre el equipo que atravesó el proceso clasificatorio rumbo la Copa del Mundo de Qatar y el de ahora: "En esta selección han salido jugadores jóvenes que nos pueden dar diferentes opciones, ya sea un juego más vertical o un buen juego con la pelota. Tenemos un equilibrio bastante marcado. La idea de juego no cambió, pero se le puede dar otro vuelo porque hay otra clase de jugadores".

