El récord histórico que igualó Messi en las Eliminatorias con la Selección Argentina

Tras el duelo frente a Venezuela en el Monumental, el astro argentino se convirtió en el jugador con más encuentros disputados en estas series, con 72 presentaciones.

La felicidad de Leo abrazado a Julián Álvarez tras convertir el primer gol, en una noche perfecta para el 10, quien volvió hacer historia.

Con el encuentro entre la Selección Argentina y Venezuela, jugado en el Monumental, Lionel Messi igualó un récord histórico de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Igualó al ecuatoriano Iván Hurtado y se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la historia del certamen.

El capitán de la Albiceleste alcanzó los 72 encuentros, de los cuales 45 fueron en suelo nacional. El próximo martes, podrá romper la marca frente a Ecuador, juego que presuntamente sería el último en su carrera en el certamen. El balance del total es más que positivo, con 40 victorias, 20 empates y 12 derrotas.

image Lionel Messi Gentileza. Además, después del gol a la Vinotinto, sigue aumentando su marca como máximo artillero en la historia de las Eliminatorias con 36 tantos y superó a Luis Díaz como líder goleador de la presente edición con 8, hito que llevó a cabo Messi desde Sudáfrica 2010.

Además del récord, el partido frente a Venezuela es especial porque es el último que disputará en suelo argentino por las Eliminatorias: "Contra Venezuela va a ser un partido muy especial para mí porque va a ser el último por Eliminatorias en Argentina. Será un partido muy especial y, por eso, me van a acompañar mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan", expresó la Pulga.

Los cinco jugadores con más partidos en la historia de las Eliminatorias Con la Selección Argentina: Lionel Messi (72)