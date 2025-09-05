Lionel Messi y una función inolvidable: "Esto es lo que siempre soñé".

El Monumental fue testigo de una noche que quedará guardada en la memoria del fútbol argentino. Lionel Messi, símbolo de la Selección, vivió su última función oficial como local con la camiseta albiceleste, en el marco del contundente triunfo por 3 a 0 frente a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Con dos goles, una ovación permanente y el acompañamiento de sus hijos al ingresar al campo, el capitán firmó una jornada que tuvo más de celebración que de despedida. "Esto es lo que siempre soñé: poder compartir con mi gente, en mi país. Durante años tuve cariño en Barcelona, pero quería sentirlo acá también", expresó Messi tras el partido, visiblemente conmovido.
El primer gol de la noche llegó luego de una jugada colectiva brillante. Leandro Paredes habilitó con precisión a Julián Álvarez, quien, en lugar de definir, optó por asistir a Messi. El 10 no falló: definió con una sutil picada para el 1-0. La tribuna explotó.
Messi no solo se lució en lo futbolístico, sino que también dejó espacio para la introspección. Recordó los años difíciles con la Selección, cuando el reconocimiento no era tan masivo, y valoró el camino recorrido junto a distintas generaciones. "Durante mucho tiempo se dijeron muchas cosas. Me quedo con lo bueno, con los que lo intentamos y no se nos dio. Hoy disfrutamos gracias a esta camada", sostuvo.
Sobre su futuro, el astro dejó claro que aún no tiene una decisión tomada respecto al Mundial 2026. Si bien expresó su entusiasmo, también fue cauto: "Vamos día a día. Hoy era el último partido por los puntos acá, eso seguro. Después veré cómo me siento. Quiero ser sincero conmigo mismo. Si estoy bien, disfruto. Si no, prefiero dar un paso al costado".
Con este partido, Messi suma 194 presencias con la Selección y continúa agigantando su legado, que incluye los títulos de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022, la Finalissima ante Italia y la reciente Copa América en Estados Unidos.
Argentina, ya clasificada al Mundial y con el primer puesto asegurado, cerrará las Eliminatorias el martes 9 de septiembre ante Ecuador, en Guayaquil. Messi, de común acuerdo con Lionel Scaloni, no formará parte del viaje para reincorporarse a Inter Miami y enfocarse en la recta final de la MLS.
El Monumental fue una fiesta. Y Messi, una vez más, fue el alma de esa celebración.