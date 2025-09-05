Lionel Messi y una función inolvidable: "Esto es lo que siempre soñé".

Tras la goleada de la Selección Argentina a Venezuela, Messi habló con emoción, reconoció que fue su último partido oficial en el país y puso en duda su presencia en el Mundial 2026.

Cuando restaban 10 minutos para concluir el encuentro, Messi marcó su gol 114 en la Selección Argentina, en 193 partidos disputados.

El Monumental fue testigo de una noche que quedará guardada en la memoria del fútbol argentino. Lionel Messi, símbolo de la Selección, vivió su última función oficial como local con la camiseta albiceleste, en el marco del contundente triunfo por 3 a 0 frente a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Con dos goles, una ovación permanente y el acompañamiento de sus hijos al ingresar al campo, el capitán firmó una jornada que tuvo más de celebración que de despedida. "Esto es lo que siempre soñé: poder compartir con mi gente, en mi país. Durante años tuve cariño en Barcelona, pero quería sentirlo acá también", expresó Messi tras el partido, visiblemente conmovido.

Messi, de la "ILUSIÓN" por le Mundial 2026 a la contundente afirmación sobre el partido con Venezuela: "ESTÁ CLARO QUE HOY FUE EL ÚLTIMO POR LOS PUNTOS ACÁ".

@gastonedul pic.twitter.com/X0UXbQEGWk — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025



@gastonedul pic.twitter.com/X0UXbQEGWk — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025 El primer gol de la noche llegó luego de una jugada colectiva brillante. Leandro Paredes habilitó con precisión a Julián Álvarez, quien, en lugar de definir, optó por asistir a Messi. El 10 no falló: definió con una sutil picada para el 1-0. La tribuna explotó.

Messi no solo se lució en lo futbolístico, sino que también dejó espacio para la introspección. Recordó los años difíciles con la Selección, cuando el reconocimiento no era tan masivo, y valoró el camino recorrido junto a distintas generaciones. "Durante mucho tiempo se dijeron muchas cosas. Me quedo con lo bueno, con los que lo intentamos y no se nos dio. Hoy disfrutamos gracias a esta camada", sostuvo.

Sobre su futuro, el astro dejó claro que aún no tiene una decisión tomada respecto al Mundial 2026. Si bien expresó su entusiasmo, también fue cauto: "Vamos día a día. Hoy era el último partido por los puntos acá, eso seguro. Después veré cómo me siento. Quiero ser sincero conmigo mismo. Si estoy bien, disfruto. Si no, prefiero dar un paso al costado".