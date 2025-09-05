Triunfazo histórico de Independiente Rivadavia, que está en semifinales de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia superó 3 a 1 a Tigre en un partido caliente, y se metió en las semifinales de la Copa Argentina por primera vez en su historia. Fernández, Sartori y Bonifacio los autores de los goles, Saralegui había marcado el empate transitorio.

El primer tiempo se dividió en dos pasajes muy claros, con dominio repartido para cada elenco. Arrancó mejor la Lepra, que se apoyó en la visión de juego de Sebastián Villa . El Colombiano se tiró unos metros hacia atrás para tomar contacto con el balón, y ubicarse como lanzador.

Así llegó el gol de Matías Fernández sobre 14 minutos, que definió cruzado con clase luego de una habilitación de Villa y venció la resistencia de Felipe Zenobio. Pocos minutos más tarde el capitán tuvo el segundo, pero su remate salió por encima del travesaño.

En el mejor momento de la Lepra , Tigre alcanzó el empate. Fue a los 20’, a través de una avivada en un tiro libre jugado rápido, que encontró a Jabes Saralegui con tiempo y espacio para cargar la barra de potencia y romperle el arco a Centurión.

El ímpetu Azul duró diez minutos más, con dominio de la pelota y dos chances claras desde los pies de Villa. Primero ejecutó un córner al primer palo, Sartori anticipó y el arquero repelió; luego, centro desde muy lejos que Sartori bajó, y que finalizó con un disparo venenoso de Fernández.

El Matador de Victoria mejoró en la recta final de la etapa inicial, y se acercó al segundo con dos remates de Romero que salieron desviados, y otros dos seguidos de Álvarez.

Si la primera mitad fue entretenida, el segundo tiempo fue todo lo contrario. Independiente empezó replegado contra su campo, y Tigre no pudo encontrar la claridad para generar chances de peligro. En la ventana de 20 minutos en los cuales dominó, sólo contó con un disparo de González que contuvo Centurión.

Sartori marcó el segundo:

¡GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!



A los 73', Sartori marcó el 2-1 ante Tigre.

Debido al adelantamiento del Matador, los espacios que quedaban en el fondo eran una tentación para la Lepra. A los 28' lo aprovechó con una contra que contó con la conducción de Sebastián Villa, el pase al segundo palo de Matías Fernández y el ingreso en soledad de Fabrizio Sartori para el gol.

A poco tiempo del final, y con el marcador a su favor, Independiente continuó con el plan de defenderse en su propio terreno, y dejar que Tigre se adelante para posteriormente sacar provecho de una recuperación rápida. El elenco de Victoria siguió mostrando problemas para poder lastimar, y si bien se hizo con el esférico, casi no complicó a Centurión.

Golazo de Bonifacio y delirio Azul:

¡PASÓ DE TODO: GOLAZO, PELEA Y EXPULSIONES!



A los 88', Bonifacio marcó este tanto para aumentar la ventaja de Independiente Rivadavia ante Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina. Souto, jugador de la Lepra Mendocina, hizo un gesto a la hinchada del…

La frutilla del postre llegó sobre el epílogo, con un golazo impresionante de Ezequiel Bonifacio que la clavó en el ángulo con su disparo cruzado para desatar la locura Azul en Rosario.

Triunfazo de Independiente Rivadavia, que sigue soñando con la Copa Argentina. Alcanzó las semifinales, igualando la mejor producción mendocina en la historia de la competencia. El próximo rival será difícil (Racing o River Plate), pero, ¿Quién se anima a quitarle la ilusión al hincha Leproso?

