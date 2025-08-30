30 de agosto de 2025 - 20:32

La tormenta de Santa Rosa no impidió la fiesta azul en La Catedral

En una jornada marcada por el clima cambiante, la entrega total y las atajadas de Centurión, Independiente Rivadavia superó a Argentinos Juniors. Una victoria clave.

Tarde plomiza. La tormenta de Santa Rosa estuvo amenazante en el partido que jugaron Independiente y Argentinos, en el Bautista Gargantini. El primer tiempo se jugó bajo un sol radiante.

Foto:

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Pese a la amenaza de la tormenta de Santa Rosa, el Bautista Gargantini volvió a ser una fiesta. Las tribunas se fueron poblando a medida que el sol se animaba a aparecer en el Parque, y el pueblo leproso no falló: acompañó, cantó y empujó a Independiente Rivadavia en una tarde que terminó siendo inolvidable.

Independiente Rivadavia vs Argentinos

Independiente Rivadavia vs Argentinos

El equipo de Alfredo Berti consiguió un triunfazo ante Argentinos Juniors, se metió en zona de copas y alimentó el sueño del pueblo Azul. Pero la jornada dejó mucho más que fútbol.

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors.

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors.

Una de las postales más emotivas fue la presencia de Luciano “Cheche” Sánchez. El jugador, formado en las inferiores del club, volvió al Gargantini como jugador de la reserva de Argentinos, que días atrás enfrentó a la Lepra en la Ciudad Deportiva. Luego de dos años sin jugar por una dura lesión de rodilla, el Cheche recibió el cariño de todos: hinchas, compañeros y viejos conocidos del mundo azul.

Golazo y calma total. Matías Fernández y un festejo zen para una tarde consagrada en el Parque.

Golazo y calma total. Matías Fernández y un festejo zen para una tarde consagrada en el Parque.

Y mientras el partido se encendía y el Bicho apretaba con todo en el final, el aliento no paraba en la popular. En la tribuna, la hinchada rugía con fuerza,"Dale, dale, dale Lee, dale Le..."

Como para dejar claro que, incluso en la tormenta, la Catedral late fuerte.

Con el puño apretado. Ezequiel Centurión fue el sostén del equipo y la figura en una gran tarde Azul.

Con el puño apretado. Ezequiel Centurión fue el sostén del equipo y la figura en una gran tarde Azul.

El cierre fue con emoción y sufrimiento. El Bicho empujó con todo, pero apareció Ezequiel Centurión con una actuación brillante para sostener la victoria. La familia Azul celebró en casa, en una tarde de sol, lluvia, festejos y el primer triunfo en casa en el torneo.

La tradicional Tormenta de Santa Rosa llegó a Mendoza, con un fin de semana de intensas lluvias, viento y un marcado descenso de la temperatura.

