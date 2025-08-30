La tormenta de Santa Rosa no impidió la fiesta azul en La Catedral

En una jornada marcada por el clima cambiante, la entrega total y las atajadas de Centurión, Independiente Rivadavia superó a Argentinos Juniors. Una victoria clave.

Tarde plomiza. La tormenta de Santa Rosa estuvo amenazante en el partido que jugaron Independiente y Argentinos, en el Bautista Gargantini. El primer tiempo se jugó bajo un sol radiante.

Pese a la amenaza de la tormenta de Santa Rosa, el Bautista Gargantini volvió a ser una fiesta. Las tribunas se fueron poblando a medida que el sol se animaba a aparecer en el Parque, y el pueblo leproso no falló: acompañó, cantó y empujó a Independiente Rivadavia en una tarde que terminó siendo inolvidable.

image Independiente Rivadavia vs Argentinos Ramiro Gómez El equipo de Alfredo Berti consiguió un triunfazo ante Argentinos Juniors, se metió en zona de copas y alimentó el sueño del pueblo Azul. Pero la jornada dejó mucho más que fútbol.

image Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors. Ramiro Gómez Una de las postales más emotivas fue la presencia de Luciano “Cheche” Sánchez. El jugador, formado en las inferiores del club, volvió al Gargantini como jugador de la reserva de Argentinos, que días atrás enfrentó a la Lepra en la Ciudad Deportiva. Luego de dos años sin jugar por una dura lesión de rodilla, el Cheche recibió el cariño de todos: hinchas, compañeros y viejos conocidos del mundo azul.

image Golazo y calma total. Matías Fernández y un festejo zen para una tarde consagrada en el Parque. Ramiro Gómez Y mientras el partido se encendía y el Bicho apretaba con todo en el final, el aliento no paraba en la popular. En la tribuna, la hinchada rugía con fuerza,"Dale, dale, dale Lee, dale Le..."

image Como para dejar claro que, incluso en la tormenta, la Catedral late fuerte.