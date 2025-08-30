San Lorenzo y Huracán no se sacaron ventajas en el clásico e igualaron 0 a 0

San Lorenzo no pudo aprovechar la superioridad numérica ante Huracán de Parque Patricios y se tuvo que conformar con un empate sin goles, en el partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
En el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo y Huracán de Parque Patricios empataron 0 a 0. El Globo jugó gran parte del encuentro con uno menos.
El Globo pudo aguantar más de una hora con uno menos por la expulsión de Luciano Giménez, e incluso tuvo situaciones claras para llevarse un triunfo que hubiese sido histórico.
El delantero del Globo vio la tarjeta roja a los 26 minutos del primer tiempo sobre Ignacio Perruzzi. Esto obligó a los jugadores del equipo de Parque Patricios a replegarse para intentar sostener el empate, lo que se presentaba como un verdadero desafío.
Ya en el segundo tiempo, el árbitro Nicolás Ramírez cobró penal para San Lorenzo a los ocho minutos, pero finalmente fue llamado por el VAR y dio marcha atrás en la decisión por un fuera de juego previo.
En la recta final, los dirigidos por Frank Kudelka tuvieron una clarísima sobre el final con un mano a mano del delantero Matías Tissera, quien terminó rematando con poca puntería y dejó escapar lo que hubiese significado el triunfo.
De esta manera, San Lorenzo, que venía de ganarle 1-0 como local a Instituto de Córdoba, dejó pasar una muy buena oportunidad para escalar hasta la primera posición de la Zona B. En lo que respecta a la tabla anual, el Ciclón marcha sexto con 39 puntos, aunque se mantiene muy cerca de los puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores.
Huracán, por su parte, llegó a los 11 puntos y quedó a tres unidades del líder de la Zona A, que es Barracas Central. En la próxima fecha, el Cuervo visitará a Racing, mientras que el Globo recibirá a Vélez.