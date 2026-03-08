Por qué Oscar Piastri se quedó afuera del Gran Premio de Australia de la F1

El piloto de McLaren perdió el control de su MCL40 en la curva 4 al subir a un piano mientras pasaba un cambio, rompiendo la suspensión delantera derecha.

Oscar Piastri protagonizó el primer gran drama de la temporada 2026 de Fórmula 1 al quedar fuera del Gran Premio de Australia antes de que comenzara la carrera. El piloto local, uno de los favoritos al triunfo, sufrió un fuerte accidente durante la vuelta de instalación hacia la grilla de partida en Albert Park.

La atmósfera en Melbourne era eléctrica con los cánticos de "Oscar, Oscar" llenando las tribunas, pero todo cambió cuando el McLaren número 81 apareció en pantalla haciendo un trompo hacia la pared. Piastri circulaba a un ritmo lento hacia su quinto puesto en la grilla cuando ocurrió el incidente inesperado.

Un error técnico con consecuencias en la grilla de largada de la Fórmula 1 El accidente se produjo porque Piastri pisó el piano exterior de la curva 4 en el momento exacto en que estaba pasando un cambio. Esta combinación provocó que el auto patinara de atrás de forma repentina, perdiendo toda adherencia. En los monoplazas de alta competición, el torque instantáneo que se entrega durante el paso de marcha puede desestabilizar el eje trasero si los neumáticos no tienen un apoyo óptimo, como ocurre al estar sobre la pintura de un piano.

Embed Oscar Piastri’s crash during his reconnaissance lap pic.twitter.com/jljED2zw0s — deni (@fiagirly) March 8, 2026 El impacto contra las barreras fue severo y provocó la rotura total de la suspensión delantera derecha, el morro y el pontón del MCL40. Zak Brown, CEO de McLaren, expresó su desconcierto tras el golpe al afirmar que fue "totalmente inesperado" y que el equipo "no vio nada extraño en los datos" antes del despiste. Piastri tuvo que bajarse del coche y volver caminando a los boxes, dejando su cajón vacío para la largada.

Esta baja es un golpe durísimo para el australiano, quien terminó tercero en el campeonato 2025 y llegaba con expectativas de pelear por la victoria en su país. El incidente obligó a reajustar la grilla de partida, donde George Russell larga en la pole position seguido por Kimi Antonelli y el piloto de Red Bull, Isack Hadjar.