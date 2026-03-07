7 de marzo de 2026 - 22:23

Turf: El Clásico Vendimia, suspendido por el mal clima en Mendoza

Debido a las intensas lluvias y al mal estado de la pista del Hipódromo de Mendoza, la jornada hípica más esperada del año se reprogramó para el próximo domingo.

La fuerte tormenta dejó la pista del “Gigante de Montes de Oca” en condiciones peligrosas, lo que obligó a la organización a suspender el tradicional clásico del turf mendocino.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El turf mendocino se preparaba para vivir este domingo una de sus jornadas más esperadas del año, pero debido a las malas condiciones que quedó el Hipódromo de Mendoza, debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre la ciudad, el tradicional Clásico Vendimia edición 77, se suspendió. Por lo tanto una de las competencias más prestigiosas del calendario hípico del oeste argentino se postergó hasta la próxima semana.

Esto fue informado por la Comisión de Carreras y la Gerencia del Hipódromo de Mendoza informaron que, debido a las condiciones de la pista tras las recientes lluvias y priorizando la seguridad de los jockeys y de los ejemplares, se ha decidido reprogramar la reunión hípica prevista para el domingo 8 de marzo. La jornada se llevará a cabo el domingo 15 de marzo, manteniéndose el programa de competencias originalmente confeccionado. Se agradece la comprensión de profesionales, propietarios, entrenadores y del público en general.

Cody Breacker uno de los favoritos a ganar el Cl&aacute;sico Vendimia. &nbsp;

Cody Breacker uno de los favoritos a ganar el Clásico Vendimia.

Aficionados deberán esperar una semana más

Los aficionados y amantes del turf que se prepraraban para vivir una jornada a puro espectáculo, tendrán que esperar una semana para disfrutar de las 11 compentencias que estaban preparadas y que tenía como carrera principal el Clásico Vendimia, que se disputa sobre una distancia de 2200 metros.

