Turf: El Clásico Vendimia, suspendido por el mal clima en Mendoza

El turf mendocino se preparaba para vivir este domingo una de sus jornadas más esperadas del año, pero debido a las malas condiciones que quedó el Hipódromo de Mendoza, debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre la ciudad, el tradicional Clásico Vendimia edición 77, se suspendió. Por lo tanto una de las competencias más prestigiosas del calendario hípico del oeste argentino se postergó hasta la próxima semana.

La jornada se realizará el 15 de marzo Esto fue informado por la Comisión de Carreras y la Gerencia del Hipódromo de Mendoza informaron que, debido a las condiciones de la pista tras las recientes lluvias y priorizando la seguridad de los jockeys y de los ejemplares, se ha decidido reprogramar la reunión hípica prevista para el domingo 8 de marzo. La jornada se llevará a cabo el domingo 15 de marzo, manteniéndose el programa de competencias originalmente confeccionado. Se agradece la comprensión de profesionales, propietarios, entrenadores y del público en general.