"Puede pasar cualquier cosa": el divertido diálogo entre Franco Colapinto y Checo Pérez antes de largar en Australia

El piloto argentino de Alpine parte desde la octava fila, mientras el mexicano apuesta a una largada explosiva con gomas súper blandas para atacar desde el inicio.

Franco Colapinto y Sergio "Checo" Pérez protagonizaron un divertido encuentro en el paddock minutos antes del Gran Premio de Australia 2026. En un clima distendido, el argentino de Alpine y el mexicano, ahora en Cadillac, bromearon sobre los riesgos de la primera curva y las estrategias de neumáticos para el debut de la temporada.

El diálogo, captado por las cámaras, comenzó con un afectuoso saludo de Pérez: "Boludo, boludo, ¡te vine a ver antes de la carrera!". Inmediatamente, Colapinto planteó la duda que dominaba el ambiente: "¿Qué hacemos en la largada?", a lo que Checo respondió entre risas: "Un desastre, ¿no? Vamos a jugar al bowling".

El desopilante cruce entre Franco Colapinto y Checo Pérez en Australia El interés de Colapinto se centró rápidamente en la parte técnica. "¿Qué hacés? ¿Largás con blandas o con súper blandas?", consultó el pilarense. La respuesta de Pérez fue contundente: "Súper blanda". Este compuesto es la clave del mecanismo de ataque en la largada; al ser el caucho más suave disponible, alcanza su temperatura óptima de funcionamiento casi instantáneamente, ofreciendo un agarre superior que permite una aceleración más violenta desde la posición estática.

"VA A ESTAR DIVERTIDO". Checo Pérez llegó de la nada en monopatín y se sumó a la nota con Franco Colapinto, en la previa de la primera carrera del año en la Fórmula 1.



#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JICLcxsXIN — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026 Al enterarse de la elección, Franco no ocultó su asombro por el potencial del monoplaza italiano. "Uh, qué largada vas a meter. Con el Ferrari, ¿sabés cómo larga eso?", exclamó Colapinto, haciendo referencia al motor que utiliza la escudería estadounidense y lanzando además una advertencia sobre el tráfico en la zona delantera: "Mirá que en la curva 1 puede pasar cualquier cosa, tenés a Max (Verstappen) al lado... Picante, eh, ojo con Max". Pérez, lejos de intimidarse, cerró el intercambio con optimismo: "Con Max, con vos, va a estar muy picante, muy divertida".