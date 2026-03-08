8 de marzo de 2026 - 00:36

"Puede pasar cualquier cosa": el divertido diálogo entre Franco Colapinto y Checo Pérez antes de largar en Australia

El piloto argentino de Alpine parte desde la octava fila, mientras el mexicano apuesta a una largada explosiva con gomas súper blandas para atacar desde el inicio.

Franco Colapinto larga 16° en Australia y bromea con Checo Pérez: "En la uno puede pasar cualquier cosa".

Por Nicolás Salas

Franco Colapinto y Sergio "Checo" Pérez protagonizaron un divertido encuentro en el paddock minutos antes del Gran Premio de Australia 2026. En un clima distendido, el argentino de Alpine y el mexicano, ahora en Cadillac, bromearon sobre los riesgos de la primera curva y las estrategias de neumáticos para el debut de la temporada.

El diálogo, captado por las cámaras, comenzó con un afectuoso saludo de Pérez: "Boludo, boludo, ¡te vine a ver antes de la carrera!". Inmediatamente, Colapinto planteó la duda que dominaba el ambiente: "¿Qué hacemos en la largada?", a lo que Checo respondió entre risas: "Un desastre, ¿no? Vamos a jugar al bowling".

El interés de Colapinto se centró rápidamente en la parte técnica. "¿Qué hacés? ¿Largás con blandas o con súper blandas?", consultó el pilarense. La respuesta de Pérez fue contundente: "Súper blanda". Este compuesto es la clave del mecanismo de ataque en la largada; al ser el caucho más suave disponible, alcanza su temperatura óptima de funcionamiento casi instantáneamente, ofreciendo un agarre superior que permite una aceleración más violenta desde la posición estática.

Al enterarse de la elección, Franco no ocultó su asombro por el potencial del monoplaza italiano. "Uh, qué largada vas a meter. Con el Ferrari, ¿sabés cómo larga eso?", exclamó Colapinto, haciendo referencia al motor que utiliza la escudería estadounidense y lanzando además una advertencia sobre el tráfico en la zona delantera: "Mirá que en la curva 1 puede pasar cualquier cosa, tenés a Max (Verstappen) al lado... Picante, eh, ojo con Max". Pérez, lejos de intimidarse, cerró el intercambio con optimismo: "Con Max, con vos, va a estar muy picante, muy divertida".

Recordemos que Colapinto iniciará su camino en 2026 desde el cajón número 16 de la grilla, compartiendo la octava fila con Alex Albon. A pesar de una clasificación complicada donde quedó detrás de su compañero Pierre Gasly, el argentino se mostró confiado en la puesta a punto de su Alpine para la carrera asegurando que "en el ritmo de carrera estamos mejor". Por su parte, George Russell partirá desde la pole position en una grilla que promete emociones fuertes en el circuito de Albert Park.

