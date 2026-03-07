7 de marzo de 2026 - 08:15

A qué hora correrá Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de la F1 2026

El piloto argentino de Alpine iniciará su camino en la temporada 2026 este domingo a las 01:00, tras una clasificación accidentada para varios pilotos.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Franco Colapinto ya tiene todo listo para su debut oficial en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Tras una clasificación intensa en el circuito de Albert Park, el piloto de Alpine buscará sumar sus primeros puntos en una grilla que quedó totalmente desordenada por los incidentes de los campeones mundiales.

El Gran Premio de Australia bajará el telón del fin de semana con la carrera principal este domingo 8 de marzo. La competencia en el circuito de Melbourne comenzará exactamente a las 01:00 de la mañana, hora de Argentina. Los fanáticos deberán seguir las 58 vueltas de una prueba que promete ser caótica por la falta de fiabilidad de los nuevos monoplazas.

Tras los resultados del sábado, la expectativa por ver al representante nacional en acción es máxima. Colapinto tendrá el desafío de gestionar los neumáticos en un asfalto que suele ser agresivo y donde los errores se pagan muy caro. El objetivo será mantenerse en pista y aprovechar las neutralizaciones que suelen ocurrir históricamente en este trazado.

Franco Colapinto largará 16° en Australia.

Franco Colapinto largará 16° en Australia.

El desempeño de Franco Colapinto en la clasificación de Melbourne

Durante la clasificación, Franco Colapinto mostró un ritmo sólido en la primera instancia. Logró superar la Q1 con un tiempo de 1:21.200, metiéndose cómodamente en la segunda fase tras el parate por bandera roja. Sin embargo, en la Q2 las cosas se complicaron para el Alpine número 10. Aunque intentó mejorar su registro, su tiempo final de 1:21.270 lo ubicó en la decimosexta posición, siendo el registro más lento de ese grupo y quedando a siete décimas de su compañero Pierre Gasly.

Esta diferencia de rendimiento entre tandas se explica por la sensibilidad de los nuevos sistemas híbridos ante los cambios de temperatura en pista. La gestión de la energía almacenada en las baterías se vuelve más compleja bajo las nuevas normas, y el Alpine parece perder eficacia cuando el asfalto cambia ligeramente de condición. Un pequeño desajuste en la recuperación de potencia hace que el coche pierda tracción, penalizando el cronómetro final en cada sector.

El Alpine A526 de Franco Colapinto.

El Alpine A526 de Franco Colapinto.

La grilla de partida y el orden de los favoritos en el GP de Australia

El orden de salida presenta sorpresas importantes debido a los múltiples incidentes. George Russell partirá desde la pole position junto a su compañero Andrea Kimi Antonelli, seguidos por Isack Hadjar y Charles Leclerc en la segunda fila. Por su parte, Colapinto largará desde la octava fila en la posición 16, justo por detrás de Alexander Albon y por delante de Fernando Alonso. Max Verstappen, Carlos Sainz y Lance Stroll cierran la grilla desde el fondo, a la espera de la autorización final de los comisarios para poder competir tras sus problemas en la Q1.

  1. George Russell (Mercedes
  2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Isack Hadjar (Red Bull)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Lando Norris (McLaren)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  10. Gabriel Bortoleto (Audi)
  11. Nico Hulkenberg (Audi)
  12. Oliver Bearman (Haas)
  13. Esteban Ocon (Haas)
  14. Pierre Gasly (Alpine)
  15. Alexander Albon (Williams)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Fernando Alonso (Aston Martin)
  18. Sergio Pérez (Cadillac)
  19. Valtteri Bottas (Cadillac)
  20. Max Verstappen (Red Bull)
  21. Carlos Sainz (Williams)
  22. Lance Stroll (Aston Martin)
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Franco Colapinto confesó los problemas de Alpine tras la clasificación en Australia: "Lleva tiempo mejorar"

