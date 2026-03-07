7 de marzo de 2026 - 03:52

Franco Colapinto llegó a la Q2 y largará 16° en el GP de Australia

El piloto argentino de Alpine superó por milésimas a Fernando Alonso en la primera instancia y sueña con los puntos.

Franco Colapinto largará 16° en Australia.

Por Nicolás Salas

Franco Colapinto concretó una sólida actuación en la primera clasificación de la temporada 2026 de Fórmula 1 en Australia. Al mando de su Alpine A526, el representante nacional logró sortear el primer corte clasificatorio en el exigente circuito de Albert Park, asegurando la decimosexta posición de salida para la carrera del domingo.

La actividad en Melbourne comenzó con alta tensión para el equipo francés. Colapinto mostró destellos de velocidad en los entrenamientos previos, pero la verdadera prueba llegó en la madrugada del sábado. En su primer intento serio dentro de la clasificación, el argentino se colocó provisionalmente cuarto, aunque esa vuelta inicial fue anulada por exceder los límites de pista.

El salto a la Q2 de Franco Colapinto

Tras recuperar la calma, Colapinto cerró un registro que le permitió avanzar a la segunda instancia clasificatoria en el puesto 16. Lo más destacado de este segmento fue la jerarquía de los nombres que quedaron fuera de competencia prematuramente. Mientras el argentino avanzaba, figuras consagradas quedaron eliminadas en la primera ronda:

  • Fernando Alonso
  • Sergio Pérez
  • Valtteri Bottas
  • Max Verstappen
  • Carlos Sainz
  • Lance Stroll

Posición de largada y expectativas para el domingo

En la Qualy 2, el límite para el representante nacional fue la decimosexta posición, marcando un tiempo de 1:21.270. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también quedó fuera en esta instancia y partirá desde el decimocuarto lugar. A pesar de no haber accedido a la fase final, el ritmo mostrado por el Alpine A526 de Colapinto superó las expectativas iniciales de la pretemporada.

image

La pole position quedó en manos de George Russell con el Mercedes, seguido por su compañero Antonelli, mientras que Isaac Hadjar completó el podio de largada. Colapinto compartirá la octava fila de la parrilla con Alexander Albon, lo que promete un duelo directo desde el arranque. Con este resultado, el argentino buscará aprovechar el caos de una parrilla desordenada por los incidentes para pelear por sus primeros puntos del año.

  1. George Russell (Mercedes
  2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Isack Hadjar (Red Bull)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Lando Norris (McLaren)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  10. Gabriel Bortoleto (Audi)
  11. Nico Hulkenberg (Audi)
  12. Oliver Bearman (Haas)
  13. Esteban Ocon (Haas)
  14. Pierre Gasly (Alpine)
  15. Alexander Albon (Williams)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Fernando Alonso (Aston Martin)
  18. Sergio Pérez (Cadillac)
  19. Valtteri Bottas (Cadillac)
  20. Max Verstappen** (Red Bull)
  21. Carlos Sainz* (Williams)
  22. Lance Stroll* (Aston Martin)

*No salieron a pista en la Q1 y necesitarán permiso de los comisarios

**No marcó tiempo en Q1 tras accidente y necesitará permiso de los comisarios

