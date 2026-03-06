Alarma en Alpine: la explicación del ingeniero de Franco Colapinto tras perder potencia en Australia

Stuart Barlow, ingeniero de pista del argentino, confirmó una pérdida momentánea de potencia en la unidad Mercedes que condicionó el rendimiento del Alpine A526.

Franco Colapinto enfrentó un viernes accidentado en el circuito de Albert Park durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia. El piloto de Pilar finalizó en la 18° posición tras sufrir una falla de potencia en su motor Mercedes y un despiste en la curva 3 que le impidió cerrar su vuelta rápida.

La sesión comenzó con normalidad, pero el clima de optimismo en el box de Alpine cambió cuando Colapinto reportó por radio una pérdida total de rendimiento: "Mi motor, mi motor. No tengo potencia", advirtió el argentino a su equipo mientras intentaba mantener el ritmo en los sectores veloces del trazado australiano.

image El Alpine A526 de Franco Colapinto. El diagnóstico de Stuart Barlow y la pérdida de impulso del Alpine La respuesta desde el muro de boxes llegó de inmediato a través de su ingeniero de pista, Stuart Barlow. El técnico explicó que el monoplaza estaba sufriendo una caída en el impulso o "boost" de la unidad de potencia. Aunque el equipo logró recuperar parte del rendimiento minutos después, el inconveniente técnico obligó a Colapinto a abortar su plan de trabajo original durante varios giros vitales.

Este fallo de impulso técnico ocurre cuando el sistema de sobrealimentación no logra mantener la presión de aire adecuada hacia la cámara de combustión. En los motores híbridos actuales, una mínima variación en la entrega del turbo o en la recuperación de energía térmica descompensa todo el mapa electrónico del auto. Esto provoca que, aunque el motor siga funcionando, la aceleración sea insuficiente para competir en los tiempos de la zona media, dejando al piloto vulnerable en las rectas.

️ ¡HAMILTON SE QUEJÓ DE COLAPINTO!



El argentino venía más lento en la recta y el piloto de Ferrari tuvo que esquivarlo en la FP2 del #AusGP. ¿Hubo problemas con la aceleración?



A los problemas mecánicos se sumó un error de conducción cuando el pilarense buscaba su tiempo de clasificación. Al exigir los neumáticos blandos en la curva 3, el auto pisó levemente el pasto y se pasó de largo, lo que obligó a descartar ese juego de gomas. Además, los comisarios deportivos pusieron el ojo en su actuación tras la sesión: Colapinto fue investigado por conducir de manera innecesariamente lenta en un tramo de la pista.