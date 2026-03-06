Franco Colapinto terminó 18° en la FP2 de Australia y quedó bajo investigación de la FIA

Franco Colapinto completó sus primeros kilómetros oficiales como piloto titular de Alpine en el Gran Premio de Australia. En el histórico Albert Park, el joven de Pilar cerró el viernes en el puesto 18 de la segunda práctica libre, adaptándose a las exigencias extremas del reglamento 2026 que debutó oficialmente este fin de semana.

La jornada fue un termómetro de la nueva era de la categoría. Mientras Oscar Piastri dominaba la tarde con su McLaren marcando un tiempo de 1:19.729, Colapinto lidiaba con un monoplaza que, aunque ágil, mostró dificultades para encontrar el límite en las frenadas. El argentino tuvo un inicio auspicioso en la primera sesión terminando 16°, superando por siete décimas a su experimentado compañero Pierre Gasly , pero la tendencia se invirtió en el segundo ensayo.

El segundo entrenamiento fue accidentado para el pilarense. Durante un intento de vuelta rápida con neumáticos blandos, Colapinto sufrió un bloqueo severo en la curva 3 que lo llevó fuera de los límites de la pista. Aunque logró controlar el Alpine A526 y regresar al asfalto sin daños estructurales, el incidente condicionó su ritmo de simulación de clasificación.

Al finalizar la actividad, el control de carrera emitió un comunicado informando que el piloto argentino sería investigado por una presunta conducción innecesariamente lenta, de la que Lewis Hamilton estuvo a punto de chocarlo. El equipo Alpine busca ahora optimizar la configuración para evitar que el auto se vuelva indócil en las zonas de alta velocidad.

Colapinto se pasó en la curva 3 del #AusGP y tuvo que resignar su vuelta rápida en la FP2.

La razón técnica detrás de las dificultades de Colapinto y de gran parte de la grilla reside en la arquitectura radical de los autos 2026. A diferencia de los años anteriores, estos monoplazas son más cortos y livianos, pero cuentan con una reducción significativa en el parche de contacto de los neumáticos: 25 milímetros menos de ancho en el eje delantero y 30 milímetros en el trasero. Esta menor superficie de caucho contra el asfalto reduce el agarre mecánico, provocando que los autos deslicen mucho más, especialmente al intentar aplicar la nueva entrega de potencia.

¡HAMILTON SE QUEJÓ DE COLAPINTO! El argentino venía más lento en la recta y el piloto de Ferrari tuvo que esquivarlo en la FP2 del #AusGP . ¿Hubo problemas con la aceleración?

En esta temporada, el motor híbrido reparte el esfuerzo de forma equitativa, con un 50% de energía térmica y un 50% eléctrica. Esta configuración genera un torque instantáneo muy agresivo que, al combinarse con gomas más angostas, satura rápidamente la capacidad de adherencia. El resultado es un coche que tiende al bloqueo de neumáticos delanteros y al sobreviraje a la salida de las curvas. Para un debutante como Colapinto, encontrar el punto exacto donde la batería entrega la energía sin hacer patinar el eje trasero es el rompecabezas principal del fin de semana.

Cronograma y dónde ver el resto de la acción en Melbourne

El desempeño de Alpine sitúa a la escudería en la zona baja de la tabla, peleando palmo a palmo con los Williams y los Cadillac de Bottas y Pérez. Sin embargo, la brecha de 452 milésimas respecto a Gasly en la FP2 sugiere que el argentino tiene margen de mejora si logra limpiar su vuelta lanzada en la clasificación del sábado.

image

Para seguir la actividad de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia, los horarios para Argentina son los siguientes:

Práctica Libre 3: Viernes 6 de marzo a las 22:30.

Clasificación: Sábado 7 de marzo a las 02:00.

Gran Premio (58 vueltas): Domingo 8 de marzo a las 01:00.

La transmisión oficial para el país está a cargo de Fox Sports y la plataforma Disney+, además del servicio global F1TV.