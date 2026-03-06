Franco Colapinto terminó 18° en la FP2 de Australia y quedó bajo investigación de la FIA

La jornada fue un termómetro de la nueva era de la categoría. Mientras Oscar Piastri dominaba la tarde con su McLaren marcando un tiempo de 1:19.729, Colapinto lidiaba con un monoplaza que, aunque ágil, mostró dificultades para encontrar el límite en las frenadas. El argentino tuvo un inicio auspicioso en la primera sesión terminando 16°, superando por siete décimas a su experimentado compañero Pierre Gasly, pero la tendencia se invirtió en el segundo ensayo.
Entre el despiste en la curva 3 y la lupa de los comisarios
El segundo entrenamiento fue accidentado para el pilarense. Durante un intento de vuelta rápida con neumáticos blandos, Colapinto sufrió un bloqueo severo en la curva 3 que lo llevó fuera de los límites de la pista. Aunque logró controlar el Alpine A526 y regresar al asfalto sin daños estructurales, el incidente condicionó su ritmo de simulación de clasificación.
Al finalizar la actividad, el control de carrera emitió un comunicado informando que el piloto argentino sería investigado por una presunta conducción innecesariamente lenta, de la que Lewis Hamilton estuvo a punto de chocarlo. El equipo Alpine busca ahora optimizar la configuración para evitar que el auto se vuelva indócil en las zonas de alta velocidad.
El desafío del nuevo reglamento: menos agarre y más potencia eléctrica
La razón técnica detrás de las dificultades de Colapinto y de gran parte de la grilla reside en la arquitectura radical de los autos 2026. A diferencia de los años anteriores, estos monoplazas son más cortos y livianos, pero cuentan con una reducción significativa en el parche de contacto de los neumáticos: 25 milímetros menos de ancho en el eje delantero y 30 milímetros en el trasero. Esta menor superficie de caucho contra el asfalto reduce el agarre mecánico, provocando que los autos deslicen mucho más, especialmente al intentar aplicar la nueva entrega de potencia.
En esta temporada, el motor híbrido reparte el esfuerzo de forma equitativa, con un 50% de energía térmica y un 50% eléctrica. Esta configuración genera un torque instantáneo muy agresivo que, al combinarse con gomas más angostas, satura rápidamente la capacidad de adherencia. El resultado es un coche que tiende al bloqueo de neumáticos delanteros y al sobreviraje a la salida de las curvas. Para un debutante como Colapinto, encontrar el punto exacto donde la batería entrega la energía sin hacer patinar el eje trasero es el rompecabezas principal del fin de semana.
